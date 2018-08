Unbekannte haben am Wochenende in Lindau zwei Autos beschädigt: Bei einem Honda CRX auf dem Parkplatz am Aeschacher Ufer wurden die linke und rechte Schutzleiste der Frontscheibe weggerissen. Bei dem anderen abgestellten Auto, das „Am Torggel“ in Hoyren stand, wurde der hintere linke Reifen zerstochen. In beiden Fällen konnte bislang kein Täter ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08382 / 91 00 entgegen.