Leichtfüßiger Jazz im Lindauer Theater

Der Sänger, Pianist, Songwriter und Bandleader Raphael Jost spielt am Samstag, 27. November, um 19.30 Uhr mit seinem Quintett im Theater Lindau.

Schon mehrfach konnten sich Lindauer Jazzfreunde von dem Ausnahmetalent überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung. Jost überrasche mit seiner kraftvollen, warmen Stimme und verstehe es, wie kein zweiter, sich leichtfüßig und voller Energie zwischen Jazz und Pop hin und her zu bewegen. Mit seinem Quintett zeige er sich mal swingend wie Sinatra, dann wieder sanft oder eher poppig mit seinen eigenen Songs. Die eigenen Stücke geben gleichzeitig viel Raum für Improvisation, so der Veranstalter.

Karten zum Preis von 24 Euro (18 Euro ermäßigt, 10 Euro für Schüler) gibt beim Theater Lindau per E-Mail unter theaterkasse@kultur-lindau.de oder unter Telefon 08382 / 911 39 11.