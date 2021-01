Leiblach und Ach in Lindau bleiben weit unter Hochwassermarken

Regen und Tauwetter haben auch in Lindau die Pegelstände in den Bächen anschwellen lassen. Entgegen der Warnungen kam es nicht zu Überschwemmungen.

Die Regenmenge war im Stadtgebiet offensichtlich sehr unterschiedlich, denn die Wetterstationen in und um Lindau melden für den Donnerstag zwischen 13 und 40 Liter pro Quadratmeter. Eindeutig ist, dass die Pegel deutlich gestiegen sind. So flossen in der Leiblach in den Tagen zuvor nahe der Mündung wengier als fünf Kubikmeter pro Sekunde, am Donnerstag gegen 16 Uhr waren es mehr als 34 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist aber immer noch weit vom Rekord entfernt, der bei 149 Kubikmetern pro Sekunde liegt. Ähnlich war es bei der Ach. Die Bäche können zudem gut abfließen. Denn der Bodensee liegt mit 3,15 Metern zwar über dem Durchschnittswert für einen Winter, und der Wasserstand im See dürfte in den kommenden Tagen auf bis zu 3,50 Meter steigen. Das ist aber immer noch weit unter der Hochwassermarke.