Lehrerkonzert zum Schulstart im alten Rathaus

Das traditionelle Lehrerkonzert findet auch in diesem Jahr im Alten Rathaus statt. Termin ist Sonntag, 25. September, um 11 Uhr. Bei der etwa einstündigen Sonntagsmatinee im Alten Rathaus stehen Komponisten aus mehreren Epochen auf dem Programm. Unter anderem sind sowohl im Ensemble als auch solistisch Werke für Gitarre, Klavier, Oboe, Blockflöte, Violine, Cello, Klarinette und Sologesang zu hören. Der Eintritt ist frei.

Für alle Neuanfänger beginnt der Musikunterricht an der Musikschule Lindau zum 1. Oktober. In manchen Fächern gibt es noch freie Plätze. Es besteht noch die Möglichkeit, sind in den Fächern Tuba, Posaune, Tenorhorn, Horn, Querflöte, Oboe, Blockflöte, Violine, Gitarre und Akkordeon anzumelden.