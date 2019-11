Leerer Tank hat böse Folgen

Eine ganze Reihe an Fahrzeugen war am Sonntagmittag in einen Unfall auf der B31 verwickelt. Bei dichtem Fahrzeugverkehr waren alle vier beteiligten Autos in Richtung Autobahn A96 hintereinander unterwegs.

Der vorausfahrende Autofahrer blieb laut Polizeibericht aufgrund von Kraftstoffmangel auf der Fahrbahn stehen. Dies registrierte der Nachfolgende, derrechtzeitig hinter ihm zu stehen kam. Allerdings erkannte der darauffolgende 67-Jährige die Situation zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Der nun folgende Fahrer erkannte wiederum die Situation und schaffte es durch ein Ausweichmanöver an den stehenden Fahrzeugen vorbei auszuweichen. Dem nun als letztem ankommenden 24-jährigem Autofahrer gelang jedoch weder ein Ausweichmanöver noch die Gefahrenbremsung und er fuhr auf den zuletzt Stehenden auf, geriet danach auf die Gegenfahrbahn und kam unmittelbar vor dem Gegenverkehr zu stehen, ohne dass weiterer Schaden entstand.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden hingegen beläuft sich auf über 40 000 Euro.