Lebloser Badegast aus Bodensee getrettet

Am Donnerstagnachmittag trieb ein Rentner regungslos im Wasser des Bodensees. Die Aufmerksamkeit und das umsichtige Handeln mehrerer Personen retteten ihm das Leben.

Der Badegast schwamm vom Aeschacher Bad aus in den Bodensee. Kurz darauf merkte ein Zeuge, dass sich der Mann in einer Notlage befand und verständigte den Bademeister. Die beiden retteten den Schwimmer aus dem Wasser und brachten ihn ins Badehaus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Sie reanimierten den leblosen Mann sofort. Die kurz danach eintreffenden Beamten der Polizei Lindau übernahmen die Reanimation bis zum Eintreffen des Notarztes weiter.

Durch die vorbildliche Erste-Hilfe durch alle agierenden Personen wurde es, laut Polizei, möglich, den 81-Jährigen zu stabilisieren und zunächst mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lindau zu transportieren. Von dort wurde er später mit dem Rettungshubschrauber nach Ravensburg verlegt. Die Ursache für die hilflose Lage dürften Herzprobleme gewesen sein.