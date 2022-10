Lebensrettende Minuten: App soll Zeit bis Rettungswagen kommt überbrücken

Der Rettungswagen kommt bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand oft zu spät. Eigentlich muss innerhalb von wenigen Minuten Erste Hilfe geleistet werden. Der Krankenwagen braucht aber fünf bis zehn Minuten, bis er am Notfallort ist. Eine App soll helfen, die Lücke zu füllen.

Landrat Elmar Stegmann erinnert sich noch gut an den Vorfall. Ein Mann sei zwischen Weißensberg und Lindau von seinem Fahrrad gestürzt. Als er dazu kam, lag der Mann mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand auf dem Boden, erzählt der Landrat. Der Mann hatte Glück, denn seine Ersthelfer kannten sich aus und wussten, wie eine Herzdruckmassage geht, so Stegmann. Sie reanimierten den Radfahrer. Elmar Stegmann holte Material und hielt eine Infusionsflasche, erzählt er.

App soll Versorgungslücke schließen

Wären er und die anderen Ersthelfer nicht dagewesen, wäre es für den Radfahrer womöglich zu spät gewesen. Das ist oft der Fall. „Der Rettungsdienst kommt bei einem Herzstillstand regelmäßig zu spät“, sagt Roman Gaißer, Vorsitzender des Bayerischen Roten Kreuzes in Lindau. Der Rettungswagen brauche zwischen acht und zwölf Minuten, bis er am Unfallort ist. Reagieren müsste man allerdings am besten sofort. Passiert das nicht, ist die Gefahr groß, dass bei dem Patienten Schäden bleiben – im besten Fall.

Diese Lücke schließen könnte eine App. Die Idee dazu hat der Verein Region der Lebensretter, der sich in Freiburg gegründet hat und dort das Konzept auch schon erprobt. Etablieren will er das App-System jetzt auch im Allgäu und im Landkreis Lindau. „Das ist eine große Chance, weil wir so die Zeit verkürzen können“, sagt Elmar Stegmann. So könne man eine der häufigsten Todesursachen zumindest in manchen Fällen vermeiden.

Die Idee hinter der App ist einfach. Landet ein Notruf bei der integrierten Leitstelle in Kempten, werden sofort Notarzt und Rettungswagen alarmiert. Außerdem leitet ein Disponent den Ersthelfer telefonisch bei der Wiederbelebung an. Um die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst vor Ort ist, werden über die App weitere Ersthelfende benachrichtigt, die sich in der Nähe befinden. Die App verrät ihnen, wo der Notfallort ist, was dort passiert ist und wie sie dort am schnellsten hinkommen.

Viele Helfer bedeuten größere Chance auf Leben

Umso mehr Menschen die App haben, umso höher ist die Chance, dass jemand helfen kann, sagt Bernhard Settele, Notfallsanitäter aus Immenstadt, der die App mit dem Verein aufbauen will. Denn im Idealfall wird nicht nur ein Helfender alarmiert, sondern mindestens vier, wie Landrat Stegmann erklärt. Einer mache die Herzdruckmassage, der zweite hole einen Defibrillator, dessen Standorte die App auch anzeigt. Ein Dritter löst die erste bei der Massage ab und jemand viertes weist die Rettungssanitäter ein, wenn sie kommen.

Laien trauen sich eine Reanimation oft nicht zu. Deshalb ist die Zielgruppe für die App Menschen, die sich mit Herzdruckmassagen und Reanimationen schon auskennen, betont Settele. Professionelle Ersthelfer, also Rettungssanitäter, Polizisten, Feuerwehrleute, Ärztinnen oder Personal aus der Altenpflege. Je nach Qualifikation müsste dann noch eine Weiterbildung obendrauf gesetzt werden, so Settele.

Nichts tun ist am schlimmsten

Wie wichtig es ist, dass es Ersthelfer gibt, weiß Roman Gaißer vom BRK. „Solange niemand etwas tut, haben wir ein Problem“, sagt er. Das sei aber in vielen Fällen das Problem. Nur in 46 von 100 Vorfällen würden Laien in einer Notfallsituation reanimieren. Zum Vergleich: In Norwegen sind es schon 70 Prozent. „Da müssen wir auch hinkommen.“ Am schlimmsten sei es, wenn man nichts tut, sagt Gaißer. Er verstehe zwar, dass man Angst hat, etwas falsch zu machen. „Aber nicht zu helfen bedeutet vielleicht, jemand ist tot“, sagt er.

Auch für die Behandlung im Krankenhaus ist die Erste Hilfe entscheidend. „Wurde der Patient schon vor dem Eintreffen in der Notaufnahme von den Ersthelfern und dem Rettungsdienst umgehend reanimiert, wirkt sich das auch positiv auf die weitere Behandlung im Krankenhaus aus“, so der Oberarzt der Anästhesie und Intensivmedizin der Asklepios Klinik, Dr. Sven Laule.

Noch fehlen Helfende

Scharf geschaltet werden soll die App im Landkreis Lindau am besten schon im November. Was bis zum Start allerdings noch fehlt, sind Ehrenamtliche, die sich bereit erklären, die App auf ihr Handy zu laden. Dass man genug findet, darüber machen sich weder Bernhard Settele von dem Lebensretter-Verein, noch Roman Gaißer vom BRK Sorgen – auch wenn in vielen anderen Bereichen Ehrenamtliche zu großen Teilen fehlen. „Jeder, der vom Fach ist, weiß, dass Ersthelfer das wichtigste Glied in der Rettungskette sind“, sagt Gaißer.

Weil es ähnlich Konzepte, wie zum Beispiel die Helfer vor Ort, schon gibt, hat sich die Situation bereits verbessert. Die Fälle, in denen es keine Ersthelfer gibt, werden weniger, so Gaißer. Aber das reiche nicht. Auch die Helfer vor Ort hätten oft eine zu lange Anfahrtszeit, sagt Settele. Denn bei ihnen wisse man nicht, wo sie sich zum Zeitpunkt des Notfalls befinden – über den Standort am Handy wäre das mit einer App anders.

„Die App versucht den Faktor Zufall abzugreifen“, so der Notfallsanitäter. Aber ein Problem bleibt: Hat der Ehrenamtlich mit der App auf dem Handy keinen Empfang, hört er auch die Benachrichtigung nicht.