Lebe deinen Traum

Jede Menge Musik, Tanz, Schauspiel, ein raffiniertes Bühnenbild, aufwendige Kostüme und eine Geschichte für´s Herz – mit dieser wunderbaren Mischung hat das Theater Liberi sein Publikum in der Inselhalle begeistert und dafür gesorgt, dass Klein und Groß ein wundervolles Theater-Erlebnis mit jener hölzernen Puppe hatten, die unbedingt ein richtiger Junge werden wollte.

Zugegeben, eigentlich war „Grillyda“ am Ende des Theaternachmittags der wirkliche Publikumsliebling. Nicht nur, weil Sarah Honnen, die spitzbübische Grille, besonders überzeugend gespielt hat, sondern, weil die Figur, die das Theater Liberi in seiner Adaption von Carlo Collodis „Pinocchio“, dem hölzernen Jungen, als sein Gewissen an die Seite gestellt hat, genau das verkörpert, wie Kinder sich wahrscheinlich Erziehung wünschen würden. Gewissenhaft, aber mit ihrer witzigen und liebenswerten Art lenkt sie Pinocchio immer wieder auf den richtigen Weg, ohne dabei allzu ernst und allzu streng zu sein. Und das ist ganz schön oft vonnöten.

Denn Pinocchio ist zwar aus Holz, aber im Grunde ist er schon ein richtiger Junge, noch bevor er das selbst oder das Publikum in der fast ausverkauften Inselhalle weiß. Bei seiner „Erschaffung“ sind die Kinder und Erwachsenen live dabei. Da sitzt der graubärtige Gepetto (Rick Middelkoop) allein in seiner Werkstatt vor einem großen Scheit Pinienholz. „Keine Angst. Aus dir mache ich kein Brennholz. Aus dir wird eine Puppe. Eine Puppe, die darauf hört, was ich sage“, sagt er und schnitzt.

Doch da hat sich Gepetto ganz schön geschnitten. Zumindest im übertragenen Sinne. Hat doch die Blaue Fee (Lisa Siegel) ihm ein besonderes Holz „untergejubelt“. Eines, das sie zum Leben erweckt und so wird aus der vermeintlichen Puppe Pinocchio (René Britzkow). „Versuch das Leben“, gibt sie ihm mit auf den Weg. Und damit er zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, stellt sie ihm Grillyda zur Seite. Schließlich ist sein Ziel, ein „richtiger Junge“ zu werden. Und so stolpert er auf seinem Weg in die Menschlichkeit von einem Abenteuer in das nächste. Erst wird er zum Hauptdarsteller eines Puppentheaters und entrinnt dem Zorn des exzentrischen Feuerfressers (ebenfalls gespielt von Rick Middelkoop) nur durch seine herzerweichenden Geschichten. Dann begegnet er den hinterlistigen Gaunern Fuchs (Lisa Perner) und Kater (Michael Martin), die ihn auf das Feld der Wunder locken, um an sein Geld zu kommen. Und am Ende muss er noch seinen Papa retten, der durch seine Schuld zuerst im Gefängnis und dann im tiefen Schlund eines riesigen Seeungeheuers landet. Immer wieder verstrickt sich Pinocchio in allerlei Schwierigkeiten. Vor allem aber nimmt er es mit der Wahrheit nicht so genau. Und seine Nase wächst, sowohl zu seiner Überraschung als auch zu der des Publikums, und wächst und wächst. Gut, dass ihm die Grille mit ihrem Rat und die Blaue Fee mit ihren Taten immer wieder zur Seite stehen.

Gelungene Inszenierung

Mag die Geschichte von Pinocchio schon weit über Hundert Jahre alt sein und wurde sie auch schon zigmal in Filmen, Zeichentrickserien und Büchern adaptiert – dem Theater Liberi ist es dennoch gelungen, sie neu und gleichzeitig auch modern zu erzählen. Mit eingängigen Liedern und schöner Musik der Genres Blues, Funk, Jazz, Rock und Pop, aber auch mit einfühlsamen Balladen und traditionellen Walzern. Mit vielen Tanzeinlagen und mitreißenden Choreografien. Mit ausgefallenen Requisiten und aufwendigen Kostümen und letztendlich mit einem raffinierten Bühnenbild und zahlreichen Lichteffekten. Mit Darstellern, die ihre Figuren nicht nur schauspielern, sondern auch leben. Aber vor allem mit einer Botschaft, die die Kinder, wie auch die Erwachsenen mit nach Hause nehmen konnten: Lebe deinen Traum, dann erfüllt er sich auch.

Dem Publikum jedenfalls hat dieses hinreißend inszenierte Musical gefallen. Am Ende bedankte es sich für die zwei Stunden Unterhaltung pur mit einem lang anhaltenden und stürmischen Applaus.