LEADER Projekte werden vorgestellt

Die Geschäftsstelle der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee konnte am Dienstag, 4. Oktober, Studenten der Universität Augsburg in Lindau begrüßen, die sich für die Arbeit des Vereins sowie die Umsetzung von LEADER-Projekten im LAG Gebiet interessierten. Jasmin Sommerweiß und Katja Merx stellten die Projekte „Inklusives Wohnen im Rainhaus“, „Veranstaltungstechnik für die Jugendkirche“ sowie „Digitale Inspiration“ vor. Fachliche Unterstützung erhielten sie vor Ort durch Judith Amend-Knaub, Diakonin der jungen Kirche Lindau, sowie Frederik Saalbaum, Mitarbeiter des Landratsamt Lindau. Die Studenten betonten durchweg ihr Interesse an der Arbeit und waren überrascht, wie vielfältig Projekte mit LEADER, dem Maßnahmenprogramm der EU zur Förderung innovativer Projekte im ländlichen Raum, sind und umgesetzt werden. „Es war unglaublich lehrreich, inspirierend und sympathisch. Wir waren sehr angetan!“, so Wolfgang Leybold, der die Gruppe leitete.

Ausführliche Information zu allen Projekten der LAG erhalten Interessierte auf der Homepage des Vereins www.wbf-mbh.de