LEADER-Antrag wird eingereicht

Das LAG-Entscheidungsgremium der Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V. hat positiv über das Projekt „Kick-Off Museumspädagogik“ abgestimmt und damit den Startschuss zur Einreichung des Förderantrags beim AELF Kempten gegeben. Bereits in der 11. Sitzung des Entscheidungsgremiums im Mai wurde das Projekt ausführlich vorgestellt und musste aufgrund unklarer Projektinhalte (Weiterführung der zu fördernden Projektstelle nach Projektabschluss; Fehlen einer Absichtserklärung oder eines Beschlusses seitens der Stadt Lindau) zunächst zurückgestellt werden. Der weiteren Finanzierung der Personalstelle ab 2025 wurde Rechnung getragen und durch den Hauptausschuss der Stadt Lindau in der Sitzung am 05. Juli positiv verabschiedet.

Ziel des Projekts ist der Aufbau der pädagogischen Vermittlungsarbeit des künftigen Museums Lindau, die nach der laufenden Sanierung und Neukonzeption umgesetzt werden soll. Im Einzelnen zählen dazu die Schaffung einer Projektstelle für eine museumspädagogische Fachkraft, die Konzeption museumspädagogischer inklusiver Programme für Kinder, Jugendliche, Familien, Bildungseinrichtungen und Erwachsene, Partizipation in Form verschiedener Veranstaltungen und vieles mehr. Die ausführlichen Hintergrundinformationen, Maßnahmen und Ziele des Projekts finden Sie auf der Homepage des Regionalentwicklung WABB e.V.

Den detaillierten Projektantrag erarbeitet die Regionalentwicklung nun gemeinsam mit dem Projektträger und reicht diesen anschließend im AELF Kempten ein, wo dieser von sachdienlicher Stelle bearbeitet und unter der Voraussetzung verfügbarer Fördermittel bewilligt wird.

Die Summe der Förderung für das LEADER Projekt beträgt 81671,34 Euro.

Die LAG verweist für Informationen zu Inhalten ihrer Arbeit sowie zu allen Projekten, die in der Region um-gesetzt wurden und werden, ebenfalls auf ihre Homepage.