Lawinengefahr in Vorarlberger steigt

Die Lawinengefahr in Vorarlberg steigt am Donnerstag weiter. Das teilt das Land Vorarlberg auf seiner Homepage mit. Für den Nachmittag ist die Gefahrenstufe 3 angekündigt. In einigen Regionen der Ostschweiz gilt sogar Gefahrenstufe vier von fünf, also große Gefahr.

Mit Neuschnee, Regen und Sturm steige die Gefahr von trockenen und am Nachmittag von nassen Lawinen erheblich. Mit der Intensivierung der Niederschläge steige die Lawinengefahr weiter an. Am Vormittag liegt die Gefahrenstufe laut Homepage des Landes Vorarlberg unterhalb von 1800 Metern noch bei 2, am Nachmittag ist für das gesamte Gebiet Gefahrenstufe 3 gemeldet.

Bis Donnerstagmorgen seien oberhalb etwa 2000 bis 2200 Meter zehn bis 30 Zentimeter Neuschnee dazugekommen. Mit starkem bis stürmischem West- bis Nordwestwind werde dieser Neuschnee in der Höhe intensiv verfrachtet und es entstehen laut Lagebericht große, kammferne Triebschneeansammlungen.

Schneefallgrenze steigt an

Ab Nachmittag werde mit intensivem Regen bis 2200 Meter hinauf die Schneedecke durchnässt. Mit der Warmfront steige die Schneefallgrenze bis auf 2500 Meter, somit sei nur in Hochlagen mit ergiebigeren Neuschneemengen zu rechnen. Die Lawinensituation bleibe weiter angespannt.