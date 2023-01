Lawine reißt zehn Skifahrer mit

Wie die österreichische Polizei mitteilt, war ein 33-jähriger Skilehrer aus Lech mit einer zehnköpfigen Skigruppe im freien Gelände in Richtung Juppenspitze unterwegs, als sich bei der Querung eines steilen Hangs die Schneebrettlawine löste. Zehn der elf Skifahrer sind von ihr mitgerissen worden. Drei Skifahrer konnten selbständig aus der Lawine ausfahren.

Die restlichen Schifahrer, die teilweise mit ABS-Rucksäcken ausgestattet waren, wurden aufgrund der geringen Schneemenge nicht verschüttet.

Sie fuhren selbständig ins Tal ab. Durch den Vorfall wurden drei Skifahrer verletzt, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei herrschte am Sonntag erhebliche Lawinengefahr.

Alpine Notlage in Hirschegg

Auch im Kleinwalsertal kamen Wintersportler in eine Notsituation. Sechs Skitourengänger wollten am Sonntag gegen 9.30 Uhr von der Auenhütte in Hirschegg im Kleinwalsertal im freien Gelände zum Hahnenköpfle (2077 m) aufsteigen. Im letzten Drittel der Tour setzten allerdings Schneefall und starke Windböen ein, weshalb sich die Gruppe zum Abbruch entschloss.

Bei der Rückkehr kamen die Skitourengeher vom der geplanten Route ab und gerieten in unwegsames, teilweise steil abfallendes Gelände. Wegen der prekären Situation setzte sie gegen 15.12 Uhr einen Notruf ab.

Der Bergrettung Riezlern gelang es mit dem Einsatz von zwei Quad-Fahrzeugen die Gruppe zu lokalisieren. Anschließend konnten die Beteiligten unverletzt zurück ins Tal begleitet werden.