Lauter tolle Schmöker: Kindergartenkinder reichen Bücherkiste weiter

Die Bücherkiste ist eine kostenlose Aktion der Kinderbuchverlage Ravensburger und Oettinger und richtet sich an die Kindergärten. Vier bis sechs Wochen lang kann die Bücherkiste im Kindergarten bleiben, dass soll sie über die Buchhandlung Papillon in der Cramergasse auf der Insel, weiter, an den nächsten, gegeben werden. Interessierte Kindergärten können sich bei Ulrike Nagel, Telefon 08382 / 260 09 60, melden.