„Laute Abwechslung“ in zwei Lindauer Seniorenstiften

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 11.09.2021 wurde es laut! Der Lindauer Lions Club hatte einen Auftritt des Lindauer Trommlerzuges in den Gärten der evangelischen Hospitalstiftung und des Maria Martha Stiftes organisiert. Leider musste in diesem Jahr erneut aus Corona-Gründen die traditionell jährlich von den Lindauer Lions organisierte Seniorenausfahrt abgesagt werden. So entstand die Idee, mit einem Auftritt des Trommlerzuges für etwas Abwechslung bei den Bewohnern der beiden Seniorenstifte zu sorgen. Das ist bestens gelungen. Bei tollem Wetter haben sich zahlreiche Senior/en/innen an den vom Pflegepersonal liebevoll gedeckten Kaffeetafeln in den beiden Gärten zusammengefunden. In beiden bot dann der Trommlerzug seine eindrucksvollen Trommelwirbel vor. Viele der Senior/en/innen lachten fröhlich und klatschten im Rhythmus der Musik mit. Zwischen den beiden Auftritten zog der Trommlerzug dann laut spielend an der Inselhalle vorbei von der ev. Hospitalstiftung zum Maria Martha Stift. Das lockte auch viele Passanten an, um aus sicherem Abstand den Klängen zuzuhören.

Nach den gelungenen Auftritten lobte dann Michael Hankel, derzeitiger Präsident des Lions Clubs Lindau, die hervorragende Spielweise des weit über Lindau hinaus bekannten Trommlerzuges. „Der Trommlerzug ist trotz der eingeschränkten Übungsmöglichkeiten in den letzten Monaten weithin hervorragend aufeinander eingespielt“, so Hankel.

Nach Abschluss der musikalischen Darbietung übergab Michael Hankel, gemeinsam mit seinem Vorgänger Winfried Rank, symbolisch einen Scheck im Wert von 1.000 Euro an den Trommlerzug. Dieser Betrag wurde von Mitgliedern des Lions Club privat gespendet. Der Trommlerzug kann das Geld nach den schwierigen vergangenen Monaten sehr gut für die weitere Sanierung seines Vereinsheimes gebrauchen.

Abschließend würdigten Hankel und die Vertreter der Stifte sowie des Trommlerzuges die bei dieser Aktion sichtbar gelebte gesellschaftliche Solidarität verschiedenster Institutionen und Menschen in Lindau.

Abschließend bedankte er sich bei allen Beteiligten und wünschte den Senior/en/innen noch einen „ruhigen“ Ausklang dieses sonnigen Nachmittags.

Das Spendenkonto finden Sie unter www.lionsclub-lindau.de.