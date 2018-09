Lauftreff-Saisonabschluss am Mittwochabend

Die offizielle Lauftreffsaison 2018 in Lindau geht am Mittwoch, 19. September, zu Ende. Zum Abschluss treffen sich die Teilnehmer nach dem Lauftreffabend ab etwa 20 Uhr im Restaurant des Bayrischen Hofs in Rehlings.

Zahlreiche Walker, Nordic Walker und Läufer nutzten laut Pressemitteilung das Angebot des Lauftreffs, um sich körperlich fit zu halten und sich mit netten Leuten zu treffen. Bei jedem Wetter wurden die Teilnehmer am Dienstagvormittag und am Mittwochabend von den Lauftreffbetreuern durchs schöne Lindauer Hinterland geführt.

Walker und Läufer die sich im Winterhalbjahr fit halten wollen, treffen sich ab dem 23. September an Dienstagvormittagen um 9 Uhr beim Strandbad Eichwald oder am Mittwochabend um 18.30 Uhr an der Grundschule Reutin zum gemeinsamen Walken, Nordic Walken und Laufen.