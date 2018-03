Lauftreff Lindau startet am 28. März

Der Lindauer Lauftreff startet am Mittwoch, 28. März, in die Lauftreffsaison 2018. Wie in der Vergangenheit, bietet der Lauftreff des TV Reutin laut Pressemitteilung Walken, Nordic-Walken und Laufen – vom Anfänger bis zum Wettkampfteilnehmer, von jung bis alt an.

Für alle, die sich fit halten oder fit werden wollen, soll die Teilnahme am Lauftreff bestens geeignet sein. Das Training des Herz-Kreislauf-Systems, die Stärkung der Muskulatur, Gewichtsreduzierung, Abschalten nach der Arbeit, Kennenlernen von netten Leuten – dies sind nur einige Beweggründe, die für die Lauftreffteilnahme sprechen. Durch die verschiedenen Leistungsgruppen kann man das für sich geeignete Walking- oder Lauftempo aussuchen.

Treffpunkt ist am Mittwoch, 28. März, um 18.30 Uhr bei der Lauftreffhütte im Motzacher Wald. Umkleidemöglichkeiten gibt es in der neuen Lauftreffhütte. Gelaufen wird im Lindauer Hinterland. Dienstags treffen sich die Laufbegeisterten um 9 Uhr trifft man sich beim Strandbad Eichwald. Die landschaftlich einzigartige Strecke entlang des Bodenseeufers ist bei jedem Wetter ein Erlebnis. Gewalkt und gelaufen wird jeweils eine Stunde. Danach werden die Teilnehmer die Muskulatur gelockert und gedehnt.

Die Teilnahme am Lindauer Lauftreff ist kostenlos, es ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Besonders willkommen sind auch Laufanfänger. Diese werden durch ein dosiertes Training und mit einem speziellen Trainingsplan an das Laufen herangeführt.