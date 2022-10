Lastwagenfahrer verursacht schweren Unfall bei Achberg

Ein 51-jähriger Lastwagenfahrer hat am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der A 96 beim Ausscheren das Auto eines 35-Jährigen übersehen, der mit seinem Skoda auf der linken Fahrspur unterwegs war.

Der 35-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr wuchtig auf den Sattelauflieger auf, heißt es im Polizeibericht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Lastwagenfahrer bekommt Anzeige

Während an dem Skoda wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstand, wird der Schaden am Sattelzug auf etwa 5000 Euro beziffert. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Skoda. Der 51-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.