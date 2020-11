Lastwagenfahrer hat 1,5 Promille

Nicht schlecht gestaunt haben Beamte der Polizeiinspektion Lindau, als sie am frühen Freitagmorgen einen Lastwagenfahrer kontrollierten, der am Kontrollplatz in Rickatshofen mit seinem Sattelzug verbotswidrig parkte.

Da dort ein Schwertransport hätte abgestellt werden sollen, sollte er wegfahren. Dies scheiterte daran, dass der Fahrer nach einem Alkoholtest einen Wert von fast 1,5 Promille vorwies. Da die Polizisten davon ausgingen, dass der Wert bis zur geplanten Weiterfahrt am Freitagmorgen nicht abgebaut werden konnte, untersagten sie ihm die Weiterfahrt und stellten den Schlüssel seines Fahrzeugs, seinen Führerschein und die Ladepapiere sicher, bis er nüchtern war.