Lastwagenfahrer an der B 31 Höhe Rickatshofen hat zwei Promille

Bei einer Schwertransportbegleitung stellten Polizisten am Mittwochabend gegen einen falsch parkenden Lastwagen an der Landkreisgrenze auf der B 31 Höhe Rickatshofen fest. Weil die Beamten Alkohol bei dem Mann rochen, machten sie laut Bericht einen Alkoholtest, der zwei Promille ergab. Da der Fahrer am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder weiterfahren wollten, nahmen die Polizisten Papiere und Schlüssel des Fahrzeugs an sich, bis der Mann wieder nüchtern war.