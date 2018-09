Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwochmittag an einer Unterführung in der Wackerstraße aufgrund Gegenverkehrs seinen Leinlaster zurückgesetzt. Dabei übersah er eine hinter ihm wartende Motorradfahrerin. An dem Motorrad entstand laut Polizeibericht ein Totalschaden von rund 11 000 Euro. Die Frau blieb unverletzt.