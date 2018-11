Lastwagen versperren die Thierschbrücke

Zu einem großen Stau ist es am Mittwochmorgen auf der Lindauer Insel gekommen. Rund eine Stunde lang war die Thierschbrücke nicht befahrbar, weil Lastwagen die Behelfsbrücke versperrten. Beamte des Zoll regelten den Verkehr, bis die Brücke wieder frei war.

Daniel Remmers, Leiter der Kontrolleinheit Lindau des Zolls, berichtet, dass er mit Kollegen auf dem Weg zum Lindauer Bahnhof war, als sich Autos in der Zwanziger Straße stauten. Grund war ein Lastwagen eines Fahrgeschäfts vom Jahrmarkt, das sich bei der Abfahrt mitten auf der schmalen Behelfsbrücke über die Bahnschienen festgefahren hatte. Schaden entstand laut Remmers nicht, aber es dauerte, bis der Fahrer den Laster befreit hatte und sehr langsam von der Brücke fuhr. Mit seinen Kollegen sei er ausgestiegen, um den Verkehr zu regeln. Es ging vor allem darum, die aufgestauten Autos abfahren zu lassen, damit Platz entstand für den Lastwagen. Nachdem sich der erste Knoten gelöst hatte folgte sofort ein zweiter, weil von der Hinteren Insel noch ein zweites Schaustellerfahrzeug kam, das einen Wohnwagen vor sich her über die Brücke schob. Weil es so eng war, kam das Gespann laut Remmers nur zentimeterweise vorwärts. Letztlich waren die Zollbeamten etwa eine Stunde lang im Einsatz, zeitweise wurden sie dabei von Bundespolizisten unterstützt, die dort vorbeifuhren. Als Beamte der Polizeiinspektion Lindau vor Ort eintrafen, war schon fast alles vorbei.