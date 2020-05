Lastwagen verliert Diesel

Der Löschzug Hauptwache der Lindauer Feuerwehr ist am Samstag um 10.20 Uhr von der Leitstelle Allgäu auf die Lindauer Autobahn (A96) gerufen worden. Die Bundespolizei forderte die Feuerwehr an der derzeitigen Grenzkontrollstelle an, da aus einem Lastwagen Betriebsstoffe austraten. Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab, pumpten Diesel in Behältnisse um, banden ausgelaufene Betriebsstoffe und reinigten die Fahrbahn. Nach etwa einer Stunde übergaben sie die Einsatzstelle wieder der Polizei