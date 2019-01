Lastwagen fährt auf Auto auf – Beide Fahrer verletzt

Auf der Bundesstraße 31 kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr in Höhe der Ortschaft Rickatshofen zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Weil der 46-jährige Lkw-Fahrer mit zu geringem Sicherheitsabstand unterwegs war, fuhr er einem 31-jährigen Autofahrer hinten auf. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Es entstand ein Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt etwa 8000 Euro, teilt die Polizei mit. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.