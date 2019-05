Lastwagen bleibt in Unterfürhung stecken

Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen in der Unterführung Wackerstraße stecken geblieben. Das teilt die Polizei mit.

Der 48-jähriger Lastwagen-Lenker fuhr auf der Wackerstraße in Richtung Schachen. In der Bahnunterführung blieb der Lastwagen jedoch stecken, da diese nur eine Durchfahrtshöhe von maximal 3,10 Meter hat, während der Lastwagen 3,60 m hoch war. Da die Unterführung auch entsprechend beschildert ist, war die Größe seines Fahrzeugs dem Fahrer offensichtlich bis dahin nicht bewusst. Während die Schäden an der Unterführung erst noch begutachtet werden, entstand an dem Lastwagen ein Sachschaden von rund 2300 Euro. Die Unaufmerksamkeit des Fahrers wurde mit einer Verwarnung geahndet.