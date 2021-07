Lasst die Sau raus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Mahnwache gegen Sauenkäfige und tierquälerische Massentierhaltung beteiligte sich die Arbeitsgruppe Tier & Mensch am 26. Juni an der bundesweiten Aktion #LasstDieSauRaus! Unsere Flyer, Banner und Infotafel, mit denen wir über die schweren Tierschutzverstöße in der Massentierhaltung informierten, fanden in der Fußgängerzone auf der Insel Lindau reges Interesse und große Zustimmung.

Zusammen mit zahlreichen Tierschutz- und Tierrechtsvereinen fordern wir bundesweit seit langem ein Ende der Käfighaltung von Muttersauen. Jahrzehntelang wurden rechtswidrig zu enge Käfige staatlich geduldet. Ein höchstrichterliches Urteil zwang 2016 die Regierung zum Handeln. Jedoch anstatt die Käfighaltung abzuschaffen, wurde die Verordnung vor einem Jahr der tierschutzwidrigen Realität angepasst: Nun gilt nicht mehr, dass die Sauen ihre Beine seitlich ausstrecken können müssen. Erst in 8 Jahren (Deckzentrum) bzw. 17 Jahren (Abferkelbucht) soll die Aufenthaltszeit in den körpergroßen Käfigen verkürzt werden. Von den Parteien, die sich zur Wahl stellen, fordern wir, die Verwirklichung der im Grundrecht und im Tierschutzgesetz verbrieften artgerechten Tierhaltung als Ziel im Wahlprogramm aufzunehmen. Die Landwirtschaftspolitik der vergangenen Jahre hat bereits gezeigt, wer am System nichts ändern will. Dagegen plant aktuell die EU-Kommission, 2023 ein Gesetz für artgerechte Tierhaltung zu entwerfen, wie es 1,4 Millionen Unterzeichner der EU-Petition #EndTheCageAge, aber auch die große Mehrheit der Bürger, verlangen!