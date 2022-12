Der Lindauer Zeughausverein beschließt das Konzertjahr 2022 am Sonntag, 18. Dezember, um 20 Uhr mit dem dänischen Exil-Berliner Lasse Matthiessen im Kleinen Zeughaus am Paradiesplatz 4. Vor über sieben Jahren hat der Däne das Lindauer Publikum das erste Mal mit seiner sonoren Stimme und seinem filigranen Gitarrenspiel begeistert. Seinen erdigen, melancholischen Songs hat er nun über die Corona-Zeit ein „feines Gewand elektronischer Spielereien verpasst“, niemals zum Selbstzweck, sondern um eine neue Spannung zu erzeugen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Normalerweise findet das auf den größeren Clubbühnen Deutschlands statt, der Zeughausverein freut sich in seiner Ankündigung darüber, das „im Kleinen Zeughaus, unserem „Wohnzimmer“, präsentieren zu dürfen“. Im Gepäck hat Lasse Matthiessen sein neues Album „Dreams Don’t Make Noise“. Karten zu 19 Euro, ermäßigt 16 Euro, gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de; Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.