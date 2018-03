Im Stadttheater geben sich auch in der kommenden Woche noch die jungen Geigerinnen und Geiger die Klinke in die Hand, um mit Krzysztof Wegrzyn und der so erfahrenen Pianistin Natsumi Ohno zu arbeiten. Die Vormittagsstunden sind öffentlich und für Musikinteressierte gleichfalls eine Schule des Hörens. Mehrsprachig auf Deutsch und Englisch, denn der polnische Violinpädagoge hat selbst in Freiburg, London und New York studiert und ist in beiden Sprachen zuhause, versucht Krzysztof Wegrzyn, seine Leidenschaft für die Violinliteratur und die Musik zu vermitteln. Und wie jeder gute Unterricht ist das auch eine Schule fürs Leben.

Die Südkoreanerin Ji-Won Song machte am Donnerstag den Anfang mit dem ersten Violinkonzert von Paganini und legte die Latte sogleich sehr hoch. Sie studiert seit ihrem zehnten Lebensjahr in den USA an den renommiertesten Musikhochschulen, hat mehrfach Preise gewonnen und ist eine erfahrene Musikerin. Als Preisträgerin des Internationalen Leopold-Mozart-Violinwettbewerbs in Augsburg 2016 wird sie auch in den Osterkonzerten in Ravensburg, Lindau (Ostermontag, 11 Uhr), Memmingen und Augsburg das fünfte Violinkonzert von Mozart interpretieren, gemeinsam mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Ihre Motivation, nach Lindau zu kommen, war, so Peter Vogel, der Wunsch, „endlich einmal mit Professor Wegrzyn zu arbeiten“. Die Freude ist groß und beiderseits, so scheint es, denn die Musikerin setzt die Anregungen des engagierten Pädagogen sogleich um. „Could you play less physically?“ versucht er, den starken Bewegungsdrang von Ji-Won Song einzubremsen – so gewinnt der Vortrag an Präsenz und Konzentration. Paganinis Konzert erfordert virtuose Passagen ebenso wie blühende Linien – beides setzt die Geigerin mit schönem Ton und leuchtenden Melodien um. Krzysztof Wegrzyn sucht immer wieder den Dialog, ermuntert zur Selbstreflektion: „Was bedeutet diese Stelle, was will der Komponist sagen? Lass es mich hören …“ Bogentechnik, Körperarbeit, damit die Geige nicht „wandert“, der Wunsch nach sichtbarer Spielfreude – bei Ji-Won Song fallen Wegrzyns ebenso leidenschaftlich wie charmant vorgetragene Anmerkungen auf fruchtbaren Boden.

Auch der 16-jährige Chinese Quingzhu Weng wird in den Osterkonzerten zu hören sein, mit Tschaikowskys Valse-Scherzo op. 34, dieses Stück hat er auch mitgebracht in den 45-minütigen Unterricht. Seit vier Jahren studiert er bei Krzysztof Wegrzyn, zuerst am Institut für Frühförderung musikalisch Hochbegabter, seit vergangenem Herbst als Student der Hochschule Hannover. Bei ihm ist zu erleben, wie sich bloße Töne in lebendige Musik verwandeln: einmal gilt es, die Melodiestimme innerhalb der Doppelgriffe hörbar zu machen, ein andermal, ein Rubato oder Accelerando, also die sachten Änderungen des Tempos, klar zu vermitteln. Es geht um die Gestaltung der Zeit („du darfst das Accelerando nicht nur ‚machen‘, es ist an die Musik gebunden“), um den Ausdruck („wie eine Sängerin, die ihren höchsten Ton ein wenig ausdehnt“), um romantische Emotionen. Und die vermag auch ein 16-jähriger Chinese in der Pubertät zu vermitteln.

Nicht immer ist der musikalische Dialog von Lehrer und Schüler so fruchtbar. Die 24-jährige, kindlich wirkende Japanerin Momoko Konishi kann sich wohl nicht so recht einlassen auf das, was Wegrzyn ihr zu Beethovens Es-Dur-Sonate op. 12/3 vermitteln will. Kein Ton darf unbedeutend gespielt werden, die Musikerin soll sich einbringen, öffnen, mit der Pianistin kommunizieren, den langsamen Satz lebendig machen, eine Atmosphäre erschaffen – schwer ist das, und eine erste Begegnung kann vielleicht nur Anstöße geben, die im Lauf der Woche entwickelt werden.