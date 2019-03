Lange Reise von Berlin nach Lindau

„Eine so lustige und muntere Jubilarin hatte ich schon lange nicht mehr“, sagt Bürgermeister Karl Schober, der anlässlich ihres 95. Geburtstages Ingeborg Lange besucht hat. Seit zwei Jahren lebt die quirlige Frau im Hospital zum Heiligen Geist.

Dort fehlt es ihr an nichts, außer der fehlenden Aussicht auf See und Berge. „Die hatte ich in der Lugeckstraße“, wo sie fast 60 Jahre gelebt hat. „Aber dafür kommst du viel an den See, wenn wir dich besuchen“, kontert ihr Sohn Bernd trocken und knapp, und hat damit recht, wie sie eingesteht. Die gebürtige Berlinerin freut sich riesig über ihren Besuch, den Bürgermeister.

Mit der Stadtverwaltung hatte sie viele Jahre Kontakt, denn ihr Mann, ein Malermeister aus Dresden, hatte seinerzeit viel für die Stadt gemalt. Das half auch, die Wohnung in der Lugeckstraße zu erhalten, denn zunächst wohnte die Familie, die 1958 nach Lindau kam, auf beengtem Raum in der Freihofstraße. Dort hatte Heinz Lange eine Malerwerkstätte übernommen hatte, deren Vorbesitzer gestorben war.

Aus Berlin zog die junge Inge Lange, „als die Russen vor den Toren standen“, zuerst nach Ilmenau in den Thüringer Wald. Dorthin kam ihr Mann Heinz, der Soldat war, nach dem Krieg hinterher. Er hatte in Südfrankreich die Nachricht von dem Umzug erhalten. „Ganz ausgemergelt und voller Läuse stand er eines Tages vor der Tür, nur etwas Schmalz hatte er noch dabei als Nahrung“, erinnert sich Lange. Bald entschloss er sich, seine Meisterprüfung nachzuholen, nächste Station war Weimar.

Illegale Übersiedlung ins westdeutsche Lindau

Von dort machte er sich eines Tages mit dem Fahrrad und einem Freund auf, um zu schauen, ob es nicht woanders besser ist als in der Ostzone. So kamen sie über Ravensburg schließlich nach Lindau. Dort gefiel es Heinz Lange, während sein Kumpel dem Heimweh folgte und wieder zurückkehrte. Durch Zufall lernte Heinz Dorle kennen. Dorle stammte wie er aus Dresden und war mit Ludwig Brandl verheiratet. So entstand die Idee, dass Ludwig und Dorle sich als Heinz Langes Onkel und Tante ausgaben, die die Familie Lange nach Lindau einluden. Das war so ziemlich die einzige Möglichkeit, legal in den Westen zu übersiedeln – und es funktionierte.

Inge Lange und die Kinder folgten also nach Lindau, wo die beiden Eltern das Leben für die zwei Söhne organisierten. Beide durften sogar aufs Gymnasium, auf Anraten des Reutiner Rektors, „obwohl das Geld eigentlich hinten und vorne kaum reichte“, erinnert sich Lange.

Diese ärmlichen Verhältnisse hatte sie aber nie beklagt, wo sie doch eher gut situiert aufgewachsen war. Ihr Vater war in Berlin Küchenchef im Adlon, dem legendären Luxushotel neben dem Brandenburger Tor. Sie selbst war ein Einzelkind.

In Lindau gab es einen Bund der Berliner, der sich regelmäßig traf und wohl auch maßgeblich daran beteiligt war, dass es in Lindau einen Berliner Platz gibt mit einem Berliner Bären. Die Mitglieder hatten bei einem Fasnachtsumzug teilgenommen unter dem Motto „Warum gibt es in Lindau keine Berliner Straße?“ Das Resultat ist der Verkehrsknotenpunkt in Reutin.

Vor 20 Jahren starb Inge Langes Mann, seine letzten Jahre hatte sie ihn nach einem Schlaganfall gepflegt. Seit zwei Jahren wird die vierfache Oma und siebenfache Uroma selbst nun im Hospital versorgt, wo sie von ihrer Freundin Monika Bemetz häufig Besuch bekommt. Mit deren Eltern waren die Langes schon befreundet gewesen. Bemetz bestätigt Bürgermeister Schobers Eindruck, dass es mit „der Inge“ nie langweilig wird – dazu ist die viel zu munter und geistig fit.