Landschaftsgärtner stellen ihre Themengärten für Gartenschau Lindau vor

Lindau und die Region sind vom 20. Mai bis 26. September 2021 Gastgeber der bayerischen Gartenschau. Unter dem Motto „Gartenstrand – vom Berg zum See“ verwandelt das 5,3 Hektar große Garten-schaugelände die Stadt in ein 130 Tage währendes, sinnliches Erlebnis aus Gärten, Wasser und Panorama, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Die Hintere Insel Lindau wird dauerhaft zum grünen Gartenstrand umgestaltet. Auf der Ausstellungsfläche zwischen Eingang Nord und zukünftigem Bürgerpark präsentieren die Landschaftsgärtner ihre temporären Beiträge den Besuchern, darunter auch eine Gartenbaufirma aus Sigmarszell.

In vier Themengärten stellen drei regionale Fachbetriebe des Garten- und Landschaftsbaus ihre Ideen einer modernen Gartengestaltung vor. Die Besucher der Gartenschau sind laut Mitteilung eingeladen, sich von den Landschaftsgärtnern inspirieren zu lassen und dies für individuelle Anregungen zur Gestaltung des eigenen „grünen Wohnzimmers“ zu nutzen.

Die Firma Garten- und Landschaftsbau Lehmann aus der unmittelbaren Nachbarschaft in Sigmarszell-Bösenreutin lädt in den „Garten der Illusionen“ ein. Hier steht das Thema Reihenhausgarten im Fokus, welches infolge der Verdichtung von Bauland immer mehr an Bedeutung gewinnt. Beim Betreten des Themengartens eröffnet sich den Besuchern der Eindruck einer optischen Täuschung. Spiegelwände lassen den Kleingarten flächenmäßig größer wirken als er tatsächlich ist. Beim Spaziergang über eine Glasterrasse bekommen die Gäste das Gefühl, eins mit dem darunterliegenden Koiteich zu werden. Landschaftsbilder und ein Kiesstrand am Hochbeet lassen kurzzeitig vergessen, dass man sich eigentlich in einem Reihenhausgarten inmitten eines Wohngebiets befindet.

Der Themengarten „Birkenflüstern“ entsteht in Zusammenarbeit der Firmen Herrhammer – Gärtner von Eden aus Heimenkirch und bs Landschafts-Architekten aus Lindenberg im Allgäu. Hier taucht der Gartenschaubesucher in die Ruhe und Abgeschiedenheit des Waldes ein. Er durchwandert einen Laubengang aus verwitterten Holzrahmen und hört das Rascheln der Blätter und Vogelgezwitscher. Begleitet ist der Weg von einer waldtypischen Bepflanzung. Der Platz gibt den Blick auf eine geschwungene Treppenanlage frei. Die Stufen führen zu einer höher gelegenen Ebene. Eingebettet in den Schwung der Geländekante ist eine Feuerstelle mit Sitzmöglichkeiten. Sämtliche Gartenelemente sind von einem lichten Hain aus Birken umgeben.

Die Firma Form und Pflanze aus Reichenhofen bei Leutkirch im Allgäu beteiligt sich mit gleich zwei Themengärten. Der „Zoomgarten“ zeigt die abstrahierte Bodenseelandschaft im Miniaturformat. Der See im Zentrum des Gartens sowie die Zu- und Abflüsse sind durch Pflanzflächen gekennzeichnet. Die Topografie des Umlands ist gespiegelt: Höhen werden zu Tiefen und Tiefen zu Höhen. Um die zentrale Bepflanzung gruppieren sich drei Natursteinflächen, die geographisch die Anrainerstaaten des Bodensees repräsentieren. Die Flächen sind belegt mit Bärlocher Sandstein aus der Schweiz, Vorarlberger Kieselhartkalk sowie Moränekieseln und Findlingen aus Süddeutschland. Ein Weg durchzieht die einzelnen Bereiche, vereinzelt laden Sitzsteine und eine Sitzecke zum Verweilen ein.

Der Themengarten „Feng Shui am See: im Reich der fünf himmlischen Tiere“ wird entsprechend den fernöstlichen Lehren des harmonischen Miteinanders von Mensch und Natur modelliert. Am höchsten Punkt des Gartens begrüßt rechts die Schildkröte den Besucher. Ein Hügel, die Bepflanzung und Sitzsteine vermitteln Stabilität. Daneben findet sich der Tiger, der über diese Gartenseite wacht und die Yin-Energie repräsentiert. Als Bepflanzung dienen Rosen, und auf einer Parkbank lässt es sich in ihrem Duft baden. Auf der gegenüberliegenden Seite, mit der zweithöchsten Gartenerhebung, wacht der Drache.

Verschieden große Bruchsteine aus Kieselhartkalk im Beet symbolisieren seinen Rücken. Der Phönix, im südlichen Gartenbereich, steht für freie Sicht, Vision der Zukunft und Inspiration. Hier kann man den Blick in die Landschaft schweifen lassen. Ein Quellstein belebt diesen Bereich zusätzlich. Die Schlange im Gartenzentrum symbolisiert sowohl die Yin- als auch die Yang-Energie und ist ebenfalls frei und offen gestaltet.