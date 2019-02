Landratsamt genehmigt Haushalt der Stadt wieder sehr schnell

Die Stadt Lindau freut sich auch heuer über einen sehr schnell vom Landratsamt genehmigten Haushalt. Allerdings enthält die Genehmigung der Kommunalaufsicht Auflagen, die sicherstellen sollen, dass Lindau seine Schulden im Griff behält. Gefahren sieht die Behörde vor allem infolge des GTL-Neubaus.

In der Genehmigung weist das Landratsamt darauf hin, dass die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Unter diesem Gesichtspunkt sieht die Behörde den hohen Schuldenstand kritisch. Das Landratsamt verweist dabei vor allem auf die sogenannte Zuführungsrate. Dabei handelt es sich um den Teil des Haushalts, in dem die Stadt das laufende Geschäft abwickelt. Dabei soll ein Überschuss entstehen, der mindestens ausreicht, um Zins und Tilgung zu bezahlen.

Das hat die Stadt in den vergangenen Jahren zwar jeweils geschafft, aber nur beim Rechnungsergebnis, nicht bei der Planung des Haushalts. Künftig fordert das Landratsamt dies aber schon bei der Planung im Herbst ein, die Behörde will sich nicht darauf verlassen, dass Lindau weiter mehr Steuergelder einnimmt als erwartet.

Lindaus Kämmerer Felix Eisenbach ist grundsätzlich zufrieden mit dem Schreiben des Landratsamtes, wie er auf Anfrage der LZ mitteilt: „Der schnelle Genehmigungsverlauf ist auf die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht zurückzuführen.“ Inhaltlich habe er das so ähnlich erwartet, ergänzt Eisenbach, denn die Behörde hat alle vorgesehenen neuen Schulden genehmigt und auch die bereits beschlossenen Ausgaben der kommenden Jahre, die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen. Der Erhalt der dauernden Leistungsfähigkeit sei sowieso Priorität der Stadt.

Landratsamt sieht Gefahrenin Folge des GTL-Neubaus

Das Landratsamt weist aber auch in diesem Jahr darauf hin, dass dies angesichts des Schuldenstandes nicht einfach wird. Zum Jahreswechsel lag der Schuldenstand der Stadt im Kernhaushalt bei 32,2 Millionen Euro, zum Jahresende soll der laut Planung auf gut 38,8 Millionen Euro steigen. Das ergibt eine Verschuldung von 1530 Euro je Einwohner, der Landesdurchschnitt liege bei 619 Euro.

Die Gesamtverschuldung der Stadt mit allen Regie- und Eigenbetrieben lag zu Jahresbeginn bei 70,8 Millionen Euro und steige zum Jahresende auf 96,9 Millionen Euro. Je Einwohner entspricht dies 3819 Euro, bei einem Landesdurchschnitt von 979 Euro.

Das liegt unter anderem am geplanten Neubau für Stadtgärtnerei und Bauhof auf dem Gelände der Kläranlage. Die GTL finanzieren das 14-Millionen-Projekt komplett über neue Schulden. GTL-Werkleiter Kai Kattau hat stets vorgerechnet, dass Zins und Tilgung für die GTL billiger seien als die bisherigen Mietzahlungen an die Stadt, so dass der Neubau allein aus diesem Grund sinnvoll sei. Für die Stadt kann sich das lohnen, obwohl eine halbe Million Euro Mietzahlungen der GTL fehlen. Grundsätzlich bestätigt das Landratsamt in dem Genehmigungsschreiben die Rechnung der Stadt, die den Verkaufserlös der Grundstücke von Bauhof und Stadtgärtnerei für Sondertilgungen verwenden will. Damit muss die Stadt künftig auch weniger Zins und Tilgung aufbringen, so dass der Haushalt aufgeht.

Die Kommunalaufsicht bemängelt aber, dass die GTL zwar den Einzug in den Neubau zum Jahresende 2020 plant und somit ab 2021 keine Miete mehr zahlen will. Bisher gebe es aber keine Planung für den Verkauf der Grundstücke. Sollte das nicht zeitgleich passieren, werde die Stadt Probleme bekommen, sagt die Kommunalaufsicht voraus und mahnt, das sollten die Verantwortlichen im Blick behalten.

In diesem Zusammenhang weist die Kommunalaufsicht ausdrücklich darauf hin, dass Lindau weitere Kreditaufnahmen „auf ein unbedingt notwendiges Maß beschränken“ müsse, um finanziellen Handlungsspielraum zu behalten.