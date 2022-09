Landrat zeichnet Scherbaums Ferienwohnungen aus

Die Inhaberin der Ferienwohnungen „Adoris Appartements“, Doris Scherbaum ist für ihren engagierten Einsatz im Bereich des Umweltschutzes von Landrat Elmar Stegmann ausgezeichnet worden. Das teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.

Mit ihren umweltfreundlich modernisierten Apartments mit 100-prozentigem Bezug von Ökostrom aus eigener Photovoltaikanlage, Wasserkraft aus Vorarlberg, CO2-neutralem Heizen und Kühlen mit Erdwärmepumpe, Wandheizungen, einer Ladestation für E-Bikes und Elektrofahrzeuge sowie vielen weiteren Maßnahmen, trage Doris Scherbaum mit den „Adoris Appartements“ zum Klima- und Umweltschutz bei, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Unternehmerin verzichte in ihren Ferienwohnungen komplett auf Öl und Gas. „Ich freue mich sehr, die umfassenden, nachhaltigen Konzepte der Familie Scherbaum mit der Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern auszeichnen zu dürfen,“ so Landrat Elmar Stegmann.