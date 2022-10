Landrat mit Verdienstplakette des Landes-Sportverbandes ausgezeichnet

Der Vorsitzende des Sportkreises Lindau, Werner Fehr und der Vizepräsident des Bayerischen Schwimmverbandes, Wilfried Fuchs, übergaben Landrat Elmar Stegmann die goldene Verdienstplakette des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) für seine Verdienste im Bereich der Sportförderung. Das teilt das Landratsamt mit. Es ist die höchste Auszeichnung, die der Verband an Persönlichkeiten, die sich um die Förderung des Sports, der Vereine, des Verbandes oder seiner Gliederungen besondere Verdienste erworben haben, verleiht. Betont wurde bei der Übergabe seine lösungsorientierte und zugewandte Art gegenüber Projekten des Sportkreises Lindau. „Elmar Stegmann hat immer ein offenes Ohr für den Sport und findet unbürokratische Lösungen“, so Werner Fehr.

Im Zuge der Übergabe der Plakette entstand ein reger Austausch über die anfallenden Schwierigkeiten in der Vereinsarbeit im Angesicht der anhaltenden Pandemie und der Energiekrise sowie auch über die Chancen, die gerade der Vereinssport bei der Integration von geflüchteten Menschen bietet. „Der Vereinssport hat in unserer Gesellschaft eine ganz wichtige Funktion“, betont Landrat Elmar Stegmann. Neben den gesundheitlichen Aspekten helfe der Sport dabei, Menschen in die örtliche Gemeinschaft zu integrieren und erste Kontakte zu knüpfen. „Ich bedanke mich herzlich bei allen Ehrenamtlichen, die sich in unseren Sportvereinen für ihre Mitmenschen und insbesondere für unsere Jugend engagieren. Es ist eine wichtige und wertvolle Aufgabe, die ich, wo möglich, gerne unterstütze“, so der Landrat, der sich sehr über die Auszeichnung des BLSV gefreut hat.