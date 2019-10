Landrat fordert Schüler zu Flugverzicht bei Klassenfahrten auf

Landrat Elmar Stegmann hat den Lindauer Gymnasien am 25. Oktober einen Brief geschickt, in dem er den Schülern nahelegt, bei Klassenfahrten auf die Nutzung von Flugzeugen zu verzichten. Die Mitglieder des Kreisausschusses für Umwelt, Landwirtschaft und Energie hatten vor dem Hintergrund der Proteste „Fridays for Future“ in ihrer Sitzung am 21. Oktober das Thema „Klassenfahrten“ diskutiert und Unverständnis über die Durchführung von Flugreisen geäußert.

„Klimaschutz erfordert mehr als Worte“ schreibt Stegmann zu Beginn seines Briefes, in dem er sich unmittelbar an die Lindauer Gymnasien wendet.

Klimaschutz sei derzeit zu Recht in aller Munde. Es seien insbesondere die vielen Schülerinnen und Schüler, die das wichtige Thema mit den Protesten „Fridays for Future“ stetig im Bewusstsein hielten, so Stegmann, der dann zunächst einmal ausführlich listet, was der Landkreis in der jüngeren Vergangenheit für den Klimaschutz getan habe: „In unserem Landkreis hat der Klimaschutz schon seit vielen Jahren einen sehr hohen Stellenwert.

Der Landkreis selbst hat in den letzten Jahren viel Geld investiert, um den Herausforderungen begegnen zu können, beispielsweise über energetische Sanierungen, Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen, nachhaltige Beschaffung, Klimaschutzwettbewerbe an Schulen und natürlich über die Schaffung der Stelle des Klimaschutzmanagers“, schreibt der Landrat.

Und fügt an: „Am Montag nun hat der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie getagt. Dort wurden weitere Maßnahmen des Landkreises beschlossen und auch, die Stelle des Klimaschutzmanagers von einer Dreiviertelstelle auf eine Ganztagesstelle auszuweiten.“

In der sehr konstruktiven Diskussion sei auch das Thema „Klassenfahrten“ aufgekommen. Stegmann in seinem Brief an die Schüler: „Während früher diese Fahrten mit dem Bus oder Zug durchgeführt wurden, hat in den letzten Jahren der Trend zur Flugreise zugenommen. Dies stieß bei allen anwesenden Kreisräten auf großes Unverständnis.

Denn diese Art zu Reisen steht im drastischen Gegensatz zu den Zielen, die die Schülerinnen und Schüler mit den Demonstrationen verfolgen. Ich bitte Sie daher gemeinsam mit Ihrer Schulfamilie nachdrücklich zu diskutieren, ob vor diesem Hintergrund die Durchführung von Klassenfahrten mit dem Flugzeug angemessen ist.“