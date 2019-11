Landrat Elmar Stegmann würdigt Ehrenamtliche

Landrat Elmar Stegmann hat wieder eine Reihe Mitbürger, die sich außerordentlich ehrenamtlich engagieren, mit Landkreismedaillen geehrt. Karl Schober wurde mit der Kommunalen Dankesurkunde ausgezeichnet, außerdem wurden zwei Feldgeschworene geehrt.

Die Feier begann mit der Überreichung der Kommunalen Dankesurkunde an Karl Schober. Diese Auszeichnung erhalten laut Stegmann Menschen, die sich in kommunalen Ämtern mindestens 18 Jahre überdurchschnittlich engagieren. Karl Schober ist seit 2000 Mitglied des Lindauer Stadtrates, seit 2004 zweiter Bürgermeister. Er ist in verschiedenen Ausschüssen, im Aufsichtsrat der Stadtwerke Lindau, der Telekommunikation Lindau, der Stadtverkehr Lindau und der GWG. Daneben sitzt er in der Verbandsversammlung der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, ist Verbandsrat des Zwecksverbands für Abfallwirtschaft Kempten, in unzähligen Vereinen, darunter der Kinderfest-Förderverein Reitnau. Seit elf Jahren sitzt er im Kreistag und ist seit 2014 Vorsitzender der CSU-Kreistagsfraktion. „Du hast dafür meine Anerkennung und meinen Respekt für dein verdienstvolles langjähriges Wirken“, so Elmar Stegmann zu seinem Parteifreund.

Der Landrat ehrt alljährlich Persönlichkeiten, die mit ihrem Engagement unterschiedliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens mitgestalten. Dazu überreichte er dieses Mal fünf Verdienstmedaillen.

Wilfried Fuchs ist seit 2003 Vizepräsident des Bayerischen Schwimmverbandes. Der Abteilungsleiter und Trainer beim TSV Lindau ist als Schiedsrichter in der Lehreraus- und Fortbildung tätig und seit diesem Jahr Träger der Ehrenplakette in Gold des Deutschen Schwimmverbands. Außerdem ist er Geschäftsführer des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein im Landkreis Lindau und „taucht in jedem Schwimmerartikel in der Zeitung auf“, wie Stegmann befand.

Lange Jahre war Ernst Müller Dirigent der Musikkapelle Maria-Thann. Seit 2005 ist er Bezirksdirigent im Bezirk 7 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes und außerdem Gründer und Dirigent des Seniorenorchesters, in dem sich eigentlich nicht mehr aktive Mitglieder verschiedenster Musikkapellen aus dem Landkreis zusammengefunden haben und häufige Auftritte haben, vor allem auch bei Senioren.

Seit 2004 ist Ulfried Müller Vorsitzender der Kreisverkehrswacht und engagiert sich hier für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Wie der Landrat lobend erwähnte, führt die Kreisverkehrswacht gemeinsam mit weiteren Akteuren jedes Jahr zahlreiche Aktionen durch und hat hier den Fokus gerade auf schwächere Verkehrsteilnehmer wie Kinder und Senioren gerichtet.

Als Vorsitzender des Behindertenbeirats hat Eike von Hoyer von 2007 bis 2018 die Arbeit dieses Vereins geprägt. Er habe sich stark gemacht für eine bessere Einbindung von Menschen mit Behinderung, habe zahlreiche Veranstaltungen, Fotoaktionen und Exkursionen organisiert und sei für viele Betroffene Ansprechpartner gewesen, zählte der Landrat die Verdienste auf. Von Hoyer sei auch in verschiedene Projekte zur Inklusion als Berater eingebunden, so bei dem touristischen Projekt „Allgäu – Außerfern barrierefrei“.

Auch Friedhold Schneider erhielt eine Landkreismedaille. Der Ehrenkreisbrandrat war von 1989 bis 2019 in der Kreisbrandinspektion tätig, seit 2002 als Kreisbrandrat. Seine Verdienste um die Feuerwehren im Landkreis seien vielfältig, von der einheitlichen Truppmann-Ausbildung angefangen über die engen Zusammenarbeit mit anderen Blaulichtorganisationen hin zum Blaulichttag, der seit 2003 stattfindet. Viele Großübungen habe Schneider betreut, die Feuerwehren bei Beschaffungen unterstützt und sich stark für den Brandschutz engagiert, führte Stegmann aus. Auch in die Nachwuchsförderung habe sich Schneider stark eingebracht.

Als eines des ältesten Ämter in der kommunalen Selbstverwaltung bezeichnete Stegmann das der Feldgeschworenen, die es seit rund 500 Jahren gäbe. So lange sind David Schäfler und Alois Baur noch nicht im Amt, die Weißensberger helfen aber seit 40 Jahren den Vermessungsämtern, wenn es um Abmarkungen von Grundstücken geht. Daher lobte der Leiter des Vermessungsamtes in Immenstadt, Oliver Weiland, die beiden ausführlich und hob die Bedeutung dieses Ehrenamtes hervor, das auch im digitalen Zeitalter unersetzlich sei.