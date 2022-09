Landrat Elmar Stegmann vereidigt neue Lehrkräfte

28 neue Lehrkräfte haben vor Landrat Elmar Stegmann und Schulamtsdirektorin Simone Wenzel ihren Diensteid abgelegt und starten zu Beginn des Schuljahres 2022/23 neu an den Grund- und Mittelschulen des Landkreises Lindau, dem Oberallgäu und der Stadt Kempten. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. „Auf Sie alle wartet eine verantwortungsvolle Aufgabe. Trotz aller Herausforderungen bitte ich Sie Ihrer neuen Aufgabe offen, flexibel und zuversichtlich gegenüberzutreten. Zeiten der Veränderung sind immer Zeiten großer Chancen“, so begrüßte Landrat Elmar Stegmann die neuen Lehrerinnen und Lehrer.

Im Einzelnen sind es Lehramtsanwärter, die in den kommenden zwei Jahren ihren Vorbereitungsdienst haben und fertig ausgebildete Lehrkräfte mit 2. Staatsexamen, welche als Neueinstellung in den Schulamtsbezirk kamen oder über das Lehrertauschverfahren aus anderen Regierungsbezirken oder Bundesländern versetzt wurden.

Schulamtsdirektorin Simone Wenzel gab den Nachwuchslehrern in ihrer Ansprache zuversichtliche Worte mit auf den Weg und führte die Lehrkräfte durch die feierliche Veranstaltung, auf der neben ihr und Landrat Elmar Stegmann auch der Auszubildendenvertreter im Personalrat Fridolin Mielzarek eine Ansprache hielt. Mielzarek betonte die hohe Bereitschaft zur Hilfestellung, die der Personalrat den Jungkolleginnen und -Kollegen offeriert.