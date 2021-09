Landrat Elmar Stegmann begrüßt neue Auszubildende

Am 1. September haben Nilay Öztürk aus Weiler-Simmerberg, Leia Zuknik aus Lindau und Julian Tenbohlen aus Lindau ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten sowie die Beamtenanwärterin Sandra Weismeier aus Lindau am Landratsamt Lindau begonnen. Landrat Elmar Stegmann hat die neuen Auszubildenden offiziell begrüßt und ihnen für ihre Ausbildungszeit alles Gute und viel Erfolg gewünscht. Insgesamt bildet das Landratsamt Lindau derzeit elf junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten, zwei duale Studenten (Verwaltungsinformatik und Soziale Arbeit) sowie zwei Beamtenanwärterinnen der 2. und 3. Qualifikationsebene aus, wie das Landratsamt mitteilt. Darüber hinaus absolvieren immer wieder Studenten im Landratsamt ihre Praxisphasen. Insgesamt sind derzeit 360 Mitarbeiter beim Landratsamt Lindau beschäftigt. „Herzlich willkommen im Team des Landratsamtes Lindau!", begrüßte Landrat Elmar Stegmann die neuen Auszubildenden. Er erklärte den Nachwuchskräften, dass neben guten theoretischen Kenntnissen vor allem ein freundlicher Umgang mit dem Bürger gefragt sei: „Sie werden in den kommenden drei Jahren viele Fachbereiche des Landratsamtes durchlaufen. In jedem einzelnen können Sie sowohl praktische als auch theoretische Erfahrungen und Kenntnisse sammeln, die Sie künftig in Ihrem Beruf brauchen können." Ziel der Ausbildung sei nicht nur die neuen Mitarbeiter so zu schulen, dass sie möglichst flexibel an jedem Ort in der Behörde einsetzbar sind, sondern auch die persönlichen und sozialen Kompetenzen zu erweitern und vertiefen.

Eine Garantie für eine Übernahme nach dem Ende der Ausbildung gab der Landrat nicht, die Chance sei bei guten Leistungen aber hoch. So wurden zwei Auszubildende, die vergangenes Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen haben, nach erfolgreich bestandener Prüfung übernommen. Wer an einer Ausbildung im Landratsamt Lindau zum Verwaltungsfachangestellten interessiert ist, kann sich für das Ausbildungsjahr 2022 noch bis zum 26. September 2021 bewerben. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.landkreis-lindau.de/Karriere