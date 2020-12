Landrat ehrt zwei Lebensretter und einen Jubilar

Landrat Elmar Stegmann hat Wolfgang Juhre für seine 50- jährige Mitgliedschaft im Technischen Hilfswerk das große Ehrenzeichen THW verliehen. Zudem überreichte er auch den beiden Lebensrettern Robert Mader und Ralf Maidel aus Lindenberg die staatliche Auszeichnung für die Rettung von Menschen aus Lebensgefahr.

Wie das Landratsamt mitteilt, sagte Stegmann bei der Ehrung zu Wolfgang Juhre: „Gerade bei unseren Blaulichtorganisationen sind die Anforderungen an die ehrenamtlichen Helfer sehr hoch und es ist ein hohes Engagement von jedem einzelnen gefragt. Sie, lieber Herr Juhre, haben sich durch Ihre langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit in hohem Maße um das Gemeinwohl verdient gemacht, wofür ich Ihnen im Namen der Bürgerschaft, des Landkreises Lindau und auch persönlich herzlich danke.“ Wolfgang Juhre ist seit 1969 ein engagiertes Mitglied im THW-Ortsverband Lindau. Er qualifizierte sich mit zahlreichen Lehrgängen ab 1985 zum Gruppenführer Bergung, ab 1993 zum Zugführer und ab 2000 zudem als Leiter der Jugendgruppe. Mit seiner technischen Berufsausbildung und seinem pädagogischen Studium sei er die Idealbesetzung für die Führungsaufgaben, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit seinem Einfühlungsvermögen und seiner Begeisterungsfähigkeit habe Wolfgang Juhre seinem Ortsverband viele engagierte und gut gerüstete Nachwuchskräfte gesichert. Durch seine erfolgreiche Führung und sein außergewöhnliches Engagement habe er stark zum Ansehen des Technischen Hilfswerk in unserer Region besonzum Ansehen

Außerdem überreichte der Landrat auch den beiden Lebensrettern Robert Mader und Ralf Maidel aus Lindenberg die staatliche Auszeichnung für die Rettung von Menschen aus Lebensgefahr. „Ihrem schnellen und besonnenen Eingreifen ist es zu verdanken, dass Ihr bewusstloser Kamerad in kurzer Zeit wieder zu Bewusstsein gekommen ist und es ihm schnell wieder besser ging. Herzlichen Dank für Ihren selbstlosen Einsatz, Sie sind Vorbilder für uns alle“, lobte Stegmann. Nach einem Hockeytraining im Mai 2019 retteten Mader und Maidel einem bewusstlosen Freund das Leben. Kurz nachdem dieser zusammengebrochen war, reagierten sie unverzüglich, indem sie die Rettung alarmierten und sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Einsatz eines Defibrillators einleiteten. Kurze Zeit nach Eintreffen der Rettungssanitäter vom Roten Kreuz erlangte der Freund wieder das Bewusstsein.