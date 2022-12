Landrat ehrt Lebensretterin

Sie hat einer Frau das Leben gerettet und wurde dafür jetzt vom Kuratorium Sicheres Allgäu geehrt: Tanja Pape hat durch couragiertes Einschreiten eine Frau vor dem Ertrinken gerettet.

„Frau Pape hat schnelle Hilfe geleistet und aktiv weitere Menschen zur Unterstützung hinzugezogen. Sie hat nicht gezögert und in solch einer schwierigen Situation alles richtig gemacht“, sagt Landrat Elmar Stegmann, Präsident des Kuratoriums Sicheres Allgäu bei der Ehrung.

Tanja Pape bemerkte am frühen Abend des 20. Juli von ihrer Terrasse aus leise Hilferufe. Sie eilte in Richtung des Bodensees und sah ihre 78-jährige Nachbarin, die beim Schwimmen im See einen Schwächeanfall erlitten hatte und bereits in Bauchlage im Wasser lag. Tanja Pape konnte sie mit Unterstützung weiterer Personen, die sie um Hilfe rief, aus dem Wasser ziehen und an das Seeufer bringen.

Da die verunglückte Frau bereits Wasser in der Lunge hatte, wurde sie vom zwischenzeitlich alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Bereits wenige Tage später konnte die Gerettete aus der Klinik entlassen werden. Durch ihren mutigen und schnellen Einsatz habe Tanja Pape ihrer Nachbarin das Leben gerettet, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Ohne ihre Hilfe hätte der Schwächeanfall der Schwimmerin zu ihrem Ertrinkungstod führen können.