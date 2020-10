Landrat dankt Westallgäuer Baumverein

Auf den Pausenhöfen am Bodensee-Gymnasium Lindau sowie am Gymnasium und der Realschule in Lindenberg sind in diesem Jahr insgesamt 13 Bäume angepflanzt worden. Die Kosten in Höhe von 2288 Euro für zwei Vogelkirschen, eine Kastanie, vier Linden, zwei Buchen und vier Platanen hat der Westallgäuer Baumverein übernommen. Landrat Elmar Stegmann dankte Günther Holdenried, Klaus Rasthofer und Cornelia Brüggemann vom Westallgäuer Baumverein für diese großzügige Spende. „Der Westallgäuer Baumverein hat in der Vergangenheit immer wieder Projekte an unseren Schulen unterstützt. Dafür möchte ich allen Beteiligten meinen Dank aussprechen - insbesondere Günther Holdenried für seinen langjährigen engagierten Einsatz“, so der Landrat.