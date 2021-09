Landrat dankt Helfern des Corona-Testzentrums

Ende August 2020 hat das Testzentrum des Landkreises Lindau an der Bösenreutiner Steig offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Landrat Elmar Stegmann hat nun das einjährige Bestehen zum Anlass genommen, sich beim Team der Betreiberfirma Allgäu Medical Service GmbH persönlich für ihren Einsatz an der Teststation zu bedanken, wie das Landratsamt mitteilt.

„ Sie alle leisten mit Ihrer Tätigkeit nicht nur einen wichtigen Beitrag in der Pandemiebekämpfung, Sie haben auch während einem stark ausgelasteten Testbetrieb gerade in den Wintermonaten mit großer Freundlichkeit und anhaltender Hilfsbereitschaft die Testungen für die Bürgerinnen und Bürger so angenehm wie möglich gestaltet“, dankte Stegmann. Als kleines Präsent verteilte er Eisgutscheine an das Team.

Seit Beginn des Testbetriebs wurden in der Teststation an der Bösenreutiner Steig insgesamt 77 559 PCR-Testungen durchgeführt. In den vergangenen Wochen fanden etwa 500 bis 700 PCR-Testungen pro Woche statt. Dies ist im Vergleich zu den Wintermonaten, in denen diese Anzahl pro Tag erreicht wurde, ein niedriges Testniveau. Zusätzlich zu den PCR-Tests werden seit Ende März auch Antigen-Schnelltests im Testzentrum angeboten, für die eine Online-Anmeldung unter https://cov19screening.de erforderlich ist. Insgesamt wurden mittlerweile 2692 Schnelltests durchgeführt.