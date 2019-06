Landrat begrüßt die neue DBT-Chefin Ute Stegmann

Ute Stegmann ist seit März die neue Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Landrat Elmar Stegmann hat nun gemeinsam mit Katjana Knoll vom Regionalen Tourismusmanagement und Tobias Walch, Geschäftsbereichsleiter Soziales und Kreisentwicklung am Landratsamt Lindau Ute Stegmann offiziell begrüßt und über aktuelle Themen gesprochen.

Wie das Landratsamt in einem Schreiben mitteilt, Ute Stegmann freute sich sehr über das persönliche Kennenlerngespräch mit dem Landrat, der gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der DBT ist, und den Tourismusverantwortlichen des Landratsamts, die für den Lindauer Bodensee zuständig sind „Es ist für mich ein persönliches Anliegen heute hier zu sein, um die Bedürfnisse und Wünsche des Landkreises Lindau besser kennenzulernen.“ Sie berichtete von ihrem Aufgabenfeld und der Herausforderung in den kommenden Jahren, weitere Anwendungspartner für die Echt Bodensee Card (EBC) in der Region zu akquirieren. Aktuell stehe Ute Stegmann mit interessierten Kommunen in Kontakt, auch die Stadt Lindau habe bereits Interesse an der regionalen Gästekarte angekündigt, heißt es weiter. „Für die EBC wäre es ein Meilenstein, wenn die Stadt Lindau mit steigenden Übernachtungszahlen diese Gästekarte einführen würde. Dies könnte ein positives Signal für weitere Städte im Umkreis sein, sich ebenso an der EBC zu beteiligen“, bestätigte auch Landrat Elmar Stegmann.

Neben den neusten Entwicklungen in Sachen EBC ging es bei dem Gespräch auch um zukünftige Kooperationen. „Der Landkreis Lindau setzt sich sowohl aus dem Bodensee, als auch aus dem Westallgäu zusammen. Wir sind deshalb sehr darauf bedacht, die touristischen Entwicklungen auf beiden Seiten zu betrachten und voneinander zu lernen, um daraus wertvolle Synergien zu erzeugen“, so Tobias Walch. Thema war außerdem die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung im touristischen Bereich. Auch hier zeigte sich Ute Stegmann offen, mit Anbietern wie der Allgäu-Walser-Card, die bereits mit einer elektronischen Lösung punkten kann, Kontakt aufzunehmen und dies als wertvolle Schnittstelle für die eigenen Projekte zu nutzen.

Landrat Elmar Stegmann äußerte zum Abschluss gegenüber der DBT Geschäftsführerin noch den Wunsch, auf die Region Konstanz zuzugehen und gemeinsam darüber nachzudenken, wie langfristig gesehen auch der westliche Bodensee bei der touristischen Vermarktung der Region wieder mit im Boot sein könnte.