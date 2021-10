Landrat bedankt sich bei Sicherheitskräften

Zum ersten Mal hat Landrat Elmar Stegmann die neue Polizeipräsidentin Claudia Strößner zum jährlichen Sicherheitsgespräch im Landratsamt Lindau begrüßt. Stegmann sei „voll des Lobes“ für die Mitarbeiter im Präsidium Schwaben Süd/West und auch in den Polizeidienststellen vor Ort gewesen, teilt das Landratsamt mit. Sehr intensiv sei die Zusammenarbeit auch während der Corona-Pandemie zwischen Landratsamt und der örtlichen Polizei gewesen, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen. Sei es im Grenzverkehr, bei der Ahndung von Verstößen gegen Corona-Maßnahmen oder beispielsweise im Zusammenhang mit Demonstrationen – die Überschneidungen waren zahlreich. „Die Zusammenarbeit ist auch in dieser schwierigen Zeit hervorragend“, bedankte sich Stegmann bei den Dienststellenleitern und bat, diesen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen in den Inspektionen weiterzugeben.Beim jährlichen Sicherheitsgespräch sind von jeder örtlichen Polizeidienststelle Vertreter anwesend und geben eine Rückmeldung zur aktuellen Situation in ihren Schutzbereichen. Das Fotozeigt die Teilnehmer des Sicherheitsgesprächs (von links): Bernhard Merkel (Leiter der Kriminalpolizei Lindau), Wolfgang Blischke (Verfügungsgruppenleiter Polizeiinspektion Lindenberg), Erik Jahn (Geschäftsbereichsleiter Recht, Sicherheit und Ordnung Landratsamt Lindau), Landrat Elmar Stegmann, Markus Asbach (Leiter Präsidialbüro Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, Bernd Vaupel (Verfügungsgruppenleiter Polizeiinspektion Lindau), Stefan Schwab (Verfügungsgruppenleiter Grenzpolizeiinspektion Lindau) und Polizeipräsidentin Claudia Strößner. Foto: Sibylle Ehreiser, Landratsamt Lindau