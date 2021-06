Landkreise fordern mehr Impfstoff von Gesundheitsminister Klaus Holetschek

Bei einer gemeinsamen Videokonferenz mit Klaus Holetschek (CSU), dem Bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, haben die schwäbischen Landrätinnen und Landräte ein Impfstoff-Sonderkontingent gefordert. Laut Pressemitteilung stand der Minister in dem Gespräch auch Rede und Antwort zu aktuellen Themen rund um Corona. Die virtuelle Sitzung hatte der Lindauer Landrat Elmar Stegmann als Vorsitzender des Bezirksverbands Schwaben im Bayerischen Landkreistag organisiert.

Die Landkreisvertreter bekräftigten bei diesem Austausch erneut die Notwendigkeit nach mehr Impfstoff. Schwaben habe mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 33,48 (Stand 10. Juni) aktuell nicht nur den höchsten Wert in ganz Bayern, sondern mit einer Erstimpfquote von 41,1 Prozent (Bayern: 45,7 Prozent) und einer Zweitimpfquote von 22,9 Prozent (Bayern: 24,9 Prozent) auch eine vergleichsweise niedrige Impfquote, heißt es im Pressetext.

Gesundheitsministerium schickt im Mai ein Sonderkontingent

Bereits Ende April hatten sich die Landkreisvertreter an den Gesundheitsminister mit der eindringlichen Bitte gewandt, dem Regierungsbezirk Schwaben eine erhöhte Impfstofflieferung zur Verfügung zu stellen. Daraufhin hatte das Ministerium Mitte Mai ein Sonderkontingent an 22 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern verteilt. Darunter waren auch die schwäbischen Landkreise Dillingen an der Donau, Günzburg, Unterallgäu, Aichach-Friedberg sowie Lindau (Bodensee).

Die Landkreise hatten bereits im Frühjahr ihre Forderung mit der hohen Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern, der zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenz bayernweit, aber auch der geringen Ärztedichte begründet, die wiederum zu einer geringeren Impfquote führt. Im Rahmen der Videokonferenz bedankten sich die Landräte für diese Sonderzuweisungen beim Gesundheitsminister. Sie waren sich jedoch auch einig, dass weitere Impfstoff-Sonderkontingente unbedingt notwendig seien, um der aktuell immer noch geringeren Impfquote, aber auch der bayernweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz entgegenzuwirken.

Holetschek sagte: „Sobald wieder mehr Impfstoff zur Verfügung steht, werde ich mich dafür einsetzen, die Landkreise mit einem Impfstoff-Sonderkontingent zu beliefern, wie dies bereits Mitte Mai in einigen Landkreisen der Fall war.“ Dabei würden natürlich auch die schwäbischen Landkreise berücksichtigt werden. Der Minister wies darauf hin, dass der Dreh- und Angelpunkt weiterhin die Versorgung mit Impfstoff durch den Bund sei. Holetschek betonte: „Unsere Impf-Infrastruktur ist in Bayern aber gut aufgestellt. Neben den Impfzentren impfen wir inzwischen bei den niedergelassenen Ärzten sowie bei den Betriebsärzten. Das ist eine gute Basis, um das Impftempo zu erhöhen, wenn ausreichend Impfstoff geliefert wird.“

Landkreise wollen wissen, wie es mit dem Impfzentren weitergeht

Die Landkreisvertreter äußerten zudem die Bitte, sobald wie möglich ein Signal zu erhalten, ob die Impfzentren auch noch über den 30. September hinaus bestehen bleiben, um frühzeitig auf eventuelle Neustrukturierungen reagieren zu können.

„Wir sind dazu im engen Austausch mit Bund und Ländern und drängen auf rasche Klarheit. Ich spüre gerade in den Ländern einen großen Bedarf, diese Frage schnell zu regeln“, betonte Holetschek.