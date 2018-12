Landkreis will Geburtshilfe in Lindau sichern

Sie macht jedes Jahr Defizit, die Geburtshilfe in der Asklepios Klinik Lindau. Dabei ist sie seit neun Jahren die einzige Station dieser Art im gesamten Landkreis Lindau. Im vergangenen Jahr sind dort 420 Kinder zur Welt gekommen. „Deshalb haben wir großes Interesse daran, dass diese Geburtshilfe erhalten bleibt“, betonte Landrat Elmar Stegmann im Kreisausschuss. Die Kreisräte teilen seine Ansicht – und sind sogar bereit, jetzt wieder Geld fürs Lindauer Krankenhaus in die Hand zu nehmen: Sie haben die Weichen gestellt, damit Asklepios Fördergelder des Freistaats für die Geburtshilfe erhalten kann, wobei der Kreis dann einen Teil der Defizite selbst tragen muss.

Die Abermillionen Euro Defizite waren für den Landkreis Lindau der Hauptgrund gewesen, sein Krankenhaus in Lindau im Jahr 2004 zu privatisieren: Zunächst übernahm Procuramed den Betrieb, seit 2008 ist der Klinikkonzern Asklepios Hausherr. Schon längst ist klar: Schwarze Zahlen sind im Lindauer Krankenhaus schwierig. So hat zuletzt Asklepios-Regionalgeschäftsführer Joachim Ramming im Frühjahr zugegeben: „Der Standort Lindau hat noch nie einen Euro Plus gemacht.“

Was bisher nur wenigen bewusst ist: Defizite entstehen auch in der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. So werde das Minus in dieser Station in diesem Jahr voraussichtlich bei 1,2 Milionen Euro liegen, wie Landrat Stegmann im Kreisausschuss sagte. Der Landkreischef will auf keinen Fall riskieren, dass Asklepios vor diesem Hintergrund eines Tages die Geburtshilfe in Lindau schließt. Und da weiß er seit der Sitzung am Donnerstag die Fraktionen des Kreistags geschlossen hinter sich: Allen ist es wichtig, diese Station zu erhalten.

Als Rettungsanker soll ein neues Förderprogramm des Freistaats helfen: Die bayerische Staatsregierung erarbeitet gerade eine „Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern“. Sie sieht vor, dass vor allem Krankenhäuser mit nur 300 bis 800 Geburten unterstützt werden. Denn diese hätten es im aktuellen Vergütungssystem nach Fallpauschalen „besonders schwer, auskömmlich zu wirtschaften“. In solchen Fällen wolle der Freistaat im Bereich Geburtshilfe bis zu 85 Prozent eines Defizits übernehmen. Dabei gilt ein Minus von einer Million Euro als zuschussfähige Defizit-Obergrenze, der zuständige Klinikträger muss den Restanteil bis zu diesem Betrag tragen.

Für Kreisrat Friedrich Haag stellte sich dann aber die Frage, wieso der Kreis Lindau diese 150.000 Euro ausgleichen müsse: Zuwendungsempfänger ist nach Haags Ansicht doch Asklepios. „Also müssen die doch diese 15 Prozent selbst tragen.“ Stegmann erläuterte dazu, dass aber in Bayern die Landkreise Träger der Krankenhausversorgung seien und deswegen auch Empfänger möglicher Fördergelder. Und Asklepios müsse ja jene Defizite über einer Million Euro selbst tragen.

Vorschriften für Notfälle machen Station teuer

Was Haag – er ist selbst Arzt – hingegen durchaus bewusst ist: Defizite in der Geburtshilfe entstehen unter anderem durch die Vorschrift, dass Patientinnen aus diesem Bereich im Notfall binnen zehn Minuten in einem OP sein müssen. Dafür müsse eine Klinik eine ständige Bereitschaft von OP-Team, Arzt und Anästhesist garantieren. Und das sei letztlich auch der Grund gewesen, Ende 2009 die Geburtshilfe im Lindenberger BRK-Krankenhaus zu schließen. Seinen Ausschusskollegen ist es deshalb wichtig, die Lindauer Geburtshilfe zu sichern, und das gegebenenfalls auch mit teilweisen Defizitübernahmen.

Dafür beschlossen sie einstimmig den vom europäischen Wettbewerbsrecht geforderten sogenannten Betrauungsakt mit Aklepios für diesen Fachbereich. Ohne einen solchen Beschluss wären öffentliche Zuschüsse für Wirtschaftsunternehmen verboten. Wobei Landratsamtsjurist Tobias Walch im Kreisausschuss darauf hinwies, dass dieser Betrauungsakt keine endgültige Zusage zur Kostenübernahme darstelle: Darüber werde der Kreistag dann gesondert entscheiden, wenn Asklepios künftig detailliert seine Defizitrechnung für die Geburtshilfe vorlegt.