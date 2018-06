Landkreis sucht händeringend Platz für Flüchtlinge

43 Wohnungen und Häuser in fünfzehn Kommunen im Kreisgebiet hat der Landkreis im Auftrag Münchens bereits angemietet: Derzeit leben dort rund 480 Asylbewerber, weitere 130 in den beiden Gemeinschaftsunterkünften der Regierung in Lindau und Scheidegg. Ein Dutzend weitere Objekte „haben wir in Planung“, wie Landrat Elmar Stegmann im Kreisausschuss mitteilte – das soll insgesamt Platz für knapp 830 Menschen bieten.

Doch das wird nicht ausreichen. Denn die Regierung habe ihm mitgeteilt, dass der Kreis Lindau bis zum Jahresende insgesamt 965 Flüchtlinge aufnehmen müsse. Händeringend suchen die Mitarbeiter des Landkreises deshalb weitere Wohnungen: „Es wird immer schwieriger, etwas anzumieten.“ Froh ist Stegmann, dass in Lindenberg drei einfache Neubauten für 70 Flüchtlingen entstehen werden. Zwei ähnliche Projekte sind nach seinen Worten in Lindau geplant. Angesichts weiter steigender Flüchtlingszahlen richtete der Lindauer Landrat an Kreisräte und Bürgermeister den dringenden Appell, bei der Suche nach Wohnraum zu helfen. „Auch mit bebaubaren Grundstücken helfen Sie uns, gegebenenfalls sogar in Erbpacht, damit wir dort ähnliches wie in Lindenberg errichten lassen können“, so Stegmann im Kreisausschuss.

Wer eine freie Wohnung oder ein Haus für Flüchtlinge bereitstellen möchte, der kann sich im Lindauer Landratsamt mit #### in Verbindung setzen, die telefonisch unter der Nummer 08382/270-xyz zu erreichen ist.