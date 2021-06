Landkreis startet Impfturbo – neue Delta-Infektion

Die Infektionszahlen im Landkreis sinken schnell. Besonders auffällig in dieser Woche ist die Beschleunigung der Impfkampagne im Landkreis. Die Inzidenz liegt Stand Freitag, 25. Juni, 3.12 Uhr, laut dem Robert-Koch-Institut bei 12,2.

„Das Infektionsgeschehen ist stark rückläufig“, informiert das Landratsamt Lindau in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag. Derzeit müsse keine Person stationär behandelt werden, außerdem habe es keine neuen Todesfälle gegeben. Noch vor zwei Woche führten Ausbrüche in Asylbewerberunterkünften und Schulen zu einem schnellen Anstieg der Inzidenz geführt, „die Reihentestungen in den Asylbewerberunterkünften sind abgeschlossen und auch in den Schulen und Kindertagesstätten gab es keine neuen Infektionen“, so das Landratsamt heute.

Im hinteren Landkreis gibt es überhaupt keine Neuinfektionen mehr. (Foto: Hege, Emanuel)

Von der Delta-Variante (indische Mutation) sind im Landkreis drei Menschen betroffen, also eine Person mehr als vergangene Freitag. Die drei Delta-Infizierten haben laut Landratsamt alle einen Zusammenhang, somit sei diese Variante im Landkreis „gut abgegrenzt“.

In dieser Woche seien insgesamt 8203 Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt worden, das seien rund zehn Prozent der Landkreisbürger. „Wir konnten dank der Sonderlieferungen in dieser Woche tatsächlich einen richtigen Impfturbo starten“, freut sich Landrat Elmar Stegmann.

Die Abläufe seien so gut eingespielt, dass auch größere Mengen an Impfstoff schnell verimpft werden können. Dadurch sei bereits mit Impfungen außerhalb der Priorisierung begonnen worden. „Wir kommen gut voran und bitten Bürgerinnen und Bürger, die sich bisher noch nicht angemeldet haben, sich online für einen Impftermin registrieren zu lassen“, sagt Stegmann.