Landkreis Lindau richtet Servicestelle für Vereine ein

Der Landkreis Lindau richtet eine neue Servicestelle für Vereine eine. Vereine stehen, wie es in der Pressemitteilung des Landratsamts heißt, vor großen Herausforderungen. Immer mehr Vorschriften und bürokratische Hürden sowie die steigenden Erwartungen in der Öffentlichkeitsarbeit erschweren die tägliche Arbeit. Einzelne Vereine haben bereits Schwierigkeiten, Führungspositionen neu zu besetzen, so das Landratsamt.

Um die Vereine zu unterstützen, hat der Landkreis Lindau in den vergangenen Jahren bereits mehrmals die Seminarreihe „Der Vereinsführerschein“ angeboten. Hier werden vom Jugendschutz über Kommunikation im Verein bis hin zu Steuerrecht alle Themen behandelt, die ein Vorstandsmitglied betreffen können.

Zusätzlich richtet der Landkreis Lindau nun mit Unterstützung der VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee eine Servicestelle für Vereine ein. „Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, unsere Vereine so gut wie möglich bei allen anfallenden Herausforderungen zu unterstützen, da diese einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft leisten“, so Landrat Elmar Stegmann. Der Landrat weiter: „Ich freue mich deshalb sehr, dass Karl Bosch, der nicht nur 30 Jahre Erfahrung in der Vereins- und Verbandsführung mitbringt, sondern auch die Seminarreihe ,Vereinsführerschein’ bei uns im Landkreis bereits dreimal in Folge erfolgreich geleitet hat, ab sofort die Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau leitet und als kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen rund um das Vereinswesen zur Verfügung stehen wird“.

„Durch gezielte, bedarfsgerechte und individuelle Maßnahmen möchte ich Vereine im Landkreis Lindau dabei unterstützen, ihr Vereinsleben weiterhin erfolgreich zu gestalten. Die Servicestelle für Vereine soll sich als dauerhafte Einrichtung etablieren, das Angebot wird laufend aktualisiert und weiterentwickelt“, sagt der Leiter der Beratungsstelle, Karl Bosch.

Vereine, die einen entsprechenden Bedarf nachweisen können, haben die Möglichkeit, ein individuelles Vereinscoaching in Anspruch zu nehmen. Ein Verein kann bis zu vier Coachingstunden kostenlos erhalten. Die Seminarreihe „Der Vereinsführerschein“ soll bei Bedarf auch weiterhin angeboten werden.

Die VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee unterstützt die Idee des Landratsamtes Lindau. „Wir wünschen uns eine rege Inanspruchnahme des Angebotes und wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung der guten Idee“, sagt Roland Wierer, Vorstand der VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee, die die Servicestelle für Vereine mitfinanziert.