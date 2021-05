Landkreis Lindau präsentiert sich auf der Gartenschau

Der Regionalbeitrag des Landkreis Lindau (Bodensee) ist einer der größten Ausstellungsbeiträge auf der Gartenschau, wie das Landratsamt mitteilt. Ziel sei es, den Besuchern die Besonderheiten des Landkreises sowohl am Lindauer Bodensee wie auch im Westallgäu aufzuzeigen. Auf 300 Quadratmetern Ausstellungfläche – aufgeteilt auf Pavillon und Außenfläche – will sich der Landkreis bunt, vielfältig und in all seinen Facetten präsentieren.

Landrat Elmar Stegmann hat am Donnerstag den Regionalbeitrag offiziell eröffnet: „Die Freude, dass der Regionalbeitrag des Landkreises Lindau auf der Gartenschau nun endlich Gäste willkommen heißen darf, ist bei allen Beteiligten groß“, so der Landrat. Der 85 Quadratmeter große Pavillon aus Fichtenholz wurde in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft Lindau und damit von verschiedenen regionalen Handwerksbetrieben errichtet. Er soll mit seinen vorgelagerten Stegen und seiner erhöhten Bauweise an die bodenseetypischen Bade- und Bootshäuser erinnern. „Uns war es wichtig, den Bau des Pavillons Hand in Hand mit dem regionalen Handwerk umzusetzen. Umso mehr freut es uns, dass die Kreishandwerkerschaft Lindau uns hierbei unterstützt hat“, so Projektleiterin Sandra Dalferth vom Landratsamt Lindau.

Durch den hohen Anteil an Glas und zu öffnenden Elementen ermögliche der Pavillon weite Blicke auf das Gelände der Gartenschau. Im Innenraum erhalten Besucher Informationen über den Landkreis und zu Ausflugszielen, Freizeitaktivitäten und Genussorte in der Region. Die sogenannten „Freunde der Gartenschau“ Scheidegg, Weiler und Schlachters, die die Gartenschau als Außenstandorte in die Region tragen, sind als Daueraussteller im Pavillon vertreten. Ebenso die Untere Naturschutzbehörde und der Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu. Die neue Landkreis-App „FacettenReich“ soll den Besuchern einen ganz besonderen Einblick in die Region gewähren.

Unterstützt und belebt wird der Regionalbeitrag laut Pressemitteilung durch die Mitwirkung verschiedenster Akteure aus der Region. Die Orte im Landkreis, lokale Vereine, regionale Betriebe, Künstler und viele mehr stellen – sobald pandemiebedingt möglich - ein Rahmenprogramm auf die Beine, das sich an den vielfältigen Facetten des Landkreises orientiert. Im Regionalgarten finden sich Hochbeete mit heimischen Wildkräutern und Pflanzen, die zum heilenden Räuchern und Reinigen geeignet sind. Außerdem lassen sich verschiedene Vogelnistkästen für unterschiedliche Vogelarten - vor allem aber für Gebäudebrüter - entdecken. Die Ruheecke mit Vogeltränke, Feuerstelle und Doppelliegen lädt zum Entspannen und Kraft tanken ein, so die Pressemitteilung weiter. Ein individuell angefertigtes Wasserspiel soll an die zahlreichen Bäche, Flüsse und Wasserwege, die den Landkreis durchziehen und die Naturlandschaft prägen, erinnern.