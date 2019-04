Landkreis Lindau ist eine der sichersten Regionen Deutschlands

Einmal im Jahr tauschen sich die Sicherheitsbehörden Polizei und Landratsamt in einem Sicherheitsgespräch aus. Die Besonderheit: Der Landkreis Lindau ist Tourismus- und Grenzregion – und gehört laut Pressemitteilung deutschlandweit trotzdem zu den sichersten Regionen. Landrat Elmar Stegmann dankte Polizeipräsident Werner Strößner und den Leitern der örtlichen Polizeidienststellen für ihren Einsatz und die sehr gute Zusammenarbeit. Im Landkreis Lindau können sich die Bürger sicher fühlen, schreibt das Landratsamt. Sorge bereite der Polizei allerdings das Thema Call-Center-Betrügereien. „Wir registrieren hier in den letzten Jahren deutlich steigende Zahlen, auch im Landkreis“, sagt Strößner, Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Die Tricks der Täter werden dabei immer ausgefeilter. So geben sich diese als Enkel oder falsche Polizeibeamte aus, aber auch als Staatsanwälte, Bankmitarbeiter und ähnliches. Sie verwenden hierfür oftmals bekannte Telefonnummern, wie die 110 oder die der örtlichen Polizeiinspektion. Die Polizei nutzt deshalb jede Gelegenheit, um Bürger vor diesen Betrügern zu warnen. Das Bild zeigt (von links): Bernhard Merkel (Leiter des Kommissariats 2 der Kriminalpolizeistation in Lindau), Sabine Göttler (Leiterin der Polizeiinspektion Lindau), Erik Jahn (Geschäftsbereichsleiter Landratsamt Lindau), Landrat Elmar Stegmann, Alexander Gehrlich (Fachbereichsleiter Landratsamt Lindau), Polizeipräsident Werner Strößner, Kurt Kraus (Leiter der Kriminalpolizeistation in Lindau), Michael Haber (Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Kempten), Norbert Beer (Stellvertretender Leiter der Grenzpolizeiinspektion Lindau) sowie Michael Jeschke (Stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Lindenberg). Foto: Landratsamt