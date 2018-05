Landkreis Lindau entwickelt Integrationskonzept

Der Landkreis Lindau entwickelt derzeit ein Integrationskonzept. Erste Ideen dazu gibt es bereits. Ende dieses Jahres soll das Konzept dann so weit sein, dass es der Kreistag verabschieden kann. Letzte Woche Dienstag hat sich der Integrationsbeirat des Landkreises getroffen, um seine Ideen einzubringen.

„In der Flüchtlingskrise sind viele Projekte aus der Not heraus entstanden“, erklärt Tobias Walch, Sozialdezernent des Landratsamtes, den Hintergrund der jetzigen Konzeptentwicklung. „Jetzt kommen wir endlich zur Ruhe und können an einem langfristigen Konzept arbeiten.“

Den Auftrag, ein solches langfristiges Integrationskonzept zu entwerfen, habe der Sozialausschuss im Herbst gegeben. Daraufhin habe das Landratsamt ein zehnköpfiges Kernteam mit Vertretern unter anderem des Jugendamts, der Ausländerbehörde und des Jobcenters zusammengestellt. Erste Ideen, zum Beispiel eine Definition von Integration, hat das Kernteam bereits entwickelt.

Ziel der Veranstaltung am Dienstagabend war es nun, diese ersten Ideen gemeinsam mit dem Integrationsbeirat des Landkreises - einer Interessensvertretung für Menschen mit Migrationshintergrund - weiterzudenken. Die Beiräte haben dazu in Gruppen diskutiert. Es ging vor allem darum, welchen Inhalt das Konzept haben soll und wie sich die Lindauer Bürger bei der Konzeptentwicklung beteiligen können. Tenor unter den Beiräten war, dass Integration vor allem wechselseitig stattfinden muss zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Angeleitet wurden die Beiräte dabei von der Konstanzer Firma „Translake“, die sich auf die Koordination von Bürgerbeteiligung in der Region Bodensee spezialisiert hat.

Lindauer sollen mitbestimmen

Einen Termin für die Bürgerbeteiligung gibt es schon. Am Freitag, 20. Juli, soll es im Valentin-Heider-Gymnasium ein Forum geben, „bei dem natürlich auch Kritiker willkommen sind“, sagt Sozialdezernent Walch. Nur wenn möglichst viele zusammenwirken würden, könne die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund gelingen und ein gutes Konzept entstehen, so seine Meinung. Ziel sei es, am Ende einen konkreten Handlungsleitfaden zu haben, auf den sich Schulen, Unternehmen oder auch Vereine berufen könnten.

80 000 Euro für Sturkturarbeit

Bei der Konzeptentwicklung orientiere sich Lindau vor allem an baden-württembergischen Gemeinden, wo derzeit viele Konzepte in der Entwicklung oder schon fertig seien. Eine konkrete Summe, wie viel die Konzeptentwicklung koste, konnte Walch nicht nennen. Insgesamt stelle der Kreis aber rund 80 000 Euro für die Strukturarbeit der Integration zur Verfügung. Darunter fallen freie Projekte, die Förderung des Ehrenamts oder eben auch die Entwicklung eines Integrationskonzepts.

Die größte Herausforderung der Integrationsarbeit in Lindau bestehe momentan bei der Wohnungssuche für Geflüchtete und bei der Integration in Schulen und Kindergärten. „Etwa 50 Prozent der Kinder in Deutschland haben einen Migrationshintergrund“, so Walch. Damit sei Integration die Zukunftsaufgabe schlechthin.